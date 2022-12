https://sputniknews.lat/20221217/puerto-rico-una-oportunidad-verdadera-para-la-independencia-o-una-jugada-demagogica-1133660724.html

Puerto Rico: ¿una oportunidad verdadera para la independencia o una jugada demagógica?

La Cámara de Representantes de EEUU abrió una oportunidad para que Puerto Rico conquiste su independencia mediante un referendo, pero no es la primera vez que... 17.12.2022, Sputnik Mundo

Fue el propio gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien advirtió que algunos votos de legisladores del Partido Republicano en la Cámara de Representantes permitieron la aprobación de la medida, a pesar de la expectativa en sentido contrario.El mandatario local, además, considera que lo que está en juego es una vía para "decolonizar" a Puerto Rico, un territorio que, a diferencia de otros en el Caribe, no ha conquistado su independencia, pues pasó de ser administrado por el imperio español a su control desde los intereses estadounidenses."Esta es la primera vez que la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley que busca resolver de manera permanente el estatus territorial de Puerto Rico y obliga al Congreso a implantar la voluntad de nuestro pueblo. Es un paso más hacia el fin del colonialismo en la isla y para responder al reclamo de igualdad de mi pueblo", describió Pierluisi en un pronunciamiento.Con alrededor de 3,1 millones de habitantes, de acuerdo con cifras gubernamentales puertorriqueñas, constitucionalmente el territorio se define como un estado libre asociado cuyos habitantes tienen la ciudadanía estadounidense y su moneda es el dólar.Sputnik conversó con la latinoamericanista Claudia Serrano, doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para indagar en los alcances de esta medida legislativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que podría conducir a la independencia de Puerto Rico pero también a su adhesión a la Unión Americana como uno más de sus estados.Divergencia legislativa y bloqueo de iniciativasLa especialista considera tropezada la ruta de la iniciativa de ley por la falta de consenso sobre Puerto Rico en el Capitolio estadounidense. Entre los parlamentarios hay "quienes consideran que el hecho de darle este grado de independencia implicaría una enorme cantidad de desafíos, y entonces están a favor de bloquear este tipo de iniciativas", recuerda."El preámbulo histórico ha dado como resultado que prevalezca esta discordia lejos de lograr alcanzar un consenso generalizado y normalmente no avanza en este curso positivo para que Puerto Rico alcance la independencia", apunta.La independencia caribeña, ¿en manos del Congreso de EEUU?Aunque Pierluisi habló de decolonización, la independencia de Puerto Rico por referendo estaría en manos del Congreso estadounidense y no resultaría de una movilización popular conducida por los ciudadanos caribeños.El mandatario local destacó que la medida contempla ser vinculante, es decir que obligaría a las autoridades estadounidenses a aplicar los resultados mayoritarios del referendo, sin embargo Serrano registra una dinámica paradójica en la localización de la responsabilidad.Las declaraciones del gobernador, señala la latinoamericanista, parecen priorizar a los puertorriqueños que viven en el territorio continental de Estados Unidos, pero que por el estatus de incorporación parcial de Puerto Rico no tienen las mismas garantías de participación política que sus pares de los 50 estados de la Unión Americana."Hacer alusión a la inmigración no es la única esfera a la cual se tendría que atender en un panorama de independencia", declara.Las protestas de 2019: contra la corrupción, no el colonialismoPuerto Rico saltó a los titulares de los periódicos internacionales en 2019 cuando miles de sus ciudadanos salieron a las calles para encabezar protestas antigubernamentales, entre las que incluso participaron artistas del territorio caribeño reconocidos en distintas partes del mundo, como el rapero Residente, el popero Ricky Martin o el reguetonero Bad Bunny.Pero la agenda de esas manifestaciones, recuerda Serrano, no era tanto la independencia de Puerto Rico como una crítica a la corrupción del entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien terminó por dimitir.La latinoamericanista subraya, además, que los problemas sociales que atraviesa Puerto Rico complejizan su relación con un proyecto independentista, pues de ser un país autónomo tendrían que encontrar solvencia económica para el pago de su deuda externa, hacer frente al impacto social de los efectos del cambio climático, que latiguea a la comunidad puertorriqueña con constantes huracanes, o problemas como apagones.De alguna manera, valora Serrano, estos problemas "han eclipsado el hecho de que se genere una movilización contundente y de largo alcance que pueda generar el quórum necesario para optar por la independencia total".A nivel de la vida partidista puertorriqueña tampoco hay unanimidad en los proyectos políticos para el territorio caribeño, señala la latinoamericanista, pues hay voces que pugnan por mantener el statu quo o bien por adhisionar con mayor contundencia a Puerto Rico a la Unión Americana.¿Un mero distractor político?A pesar de que se perfila que el Partido Republicano frene la iniciativa en el Senado de Estados Unidos, resucitar la política del referendo independentista en Puerto Rico, mecanismo conocido en el archipiélago desde 2012, al menos, puede funcionar como un pretexto de Washington para justificar ineficacias de atención a las demandas sociales por las catástrofes ambientales que constantemente se viven en el territorio caribeño, estima Serrano, entre otras reivindicaciones ciudadanas.Así, la posibilidad del referendo independentista "también entorpece realmente el trabajo de lo que debería ser más prioritario en este momento para las familias afectadas", concluye la egresada de la UNAM.

