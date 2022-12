https://sputniknews.lat/20221217/sanciones-antirrusas-el-metodo-de-eeuu-para-debilitar-la-economia-europea-1133664346.html

Sanciones antirrusas, el método de EEUU para debilitar la economía europea

Sanciones antirrusas, el método de EEUU para debilitar la economía europea

La adopción por el Consejo de la UE del noveno paquete de sanciones es muy beneficioso para EEUU, comparten el especialista en ciencias políticas Alexandr... 17.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-17T12:30+0000

2022-12-17T12:30+0000

2022-12-17T12:30+0000

economía

eeuu

europa

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0e/1133542794_0:0:2030:1142_1920x0_80_0_0_9562848a024f7fb8d3722866ba6201fe.jpg

EEUU seguirá presionando a los aliados europeos, impulsando tanto el décimo paquete de sanciones como más allá, hasta que las economías de la UE y de los distintos países europeos se vean gravemente perjudicadas, opinó el politólogo Asáfov. Incluso entonces, según el experto, insistirán en el desarrollo y la aplicación de más y más sanciones nuevas. Es una de las formas más convenientes para EEUU de manipular la política económica europea sin dañarse a sí mismo y ganando la competencia a la EU. Explicó que Europa impone nuevas sanciones y se restringe tanto a sí misma como a la cooperación, mientras que los estadounidenses no lo hacen. Esta lógica es beneficiosa para cualquiera menos para los europeos, enfatizó."Los estadounidenses han elaborado un modelo competitivo perfecto con el que están succionando la economía de Europa", subrayó a su vez el politólogo Bashirov.En este sentido, Bashirov se refirió al organismo especial de supervisión de las decisiones sobre sanciones que existe en EEUU, que determina el alivio de las prohibiciones para las empresas que desean realizar cualquier transacción comercial con Rusia. En Europa prácticamente no existen instrumentos de este tipo, y la única opción disponible es demasiado inconveniente.Para EEUU, la actual política de sanciones es una encarnación de la vieja legislación estadounidense sobre las "sanciones del infierno" y las "sanciones de la campana del infierno", desarrolladas de forma creativa, concluyó Asáfov.El Consejo de la Unión Europea ha aprobado el noveno paquete de sanciones antirrusas, que restringe las exportaciones de bienes y tecnologías de doble uso a Rusia y amplía las restricciones sectoriales a otros 168 "sujetos". En particular, prohíbe el libre comercio de equipos de visión nocturna, equipos de radionavegación y productos electrónicos. La UE también ha prohibido las entregas de motores de aviación y sus componentes a Rusia. Además, se han prohibido nuevas inversiones en el sector minero ruso. Al mismo tiempo, las actividades "relacionadas con materias primas críticas" han quedado exentas de las restricciones.

https://sputniknews.lat/20221207/seis-paises-de-la-ue-piden-revisar-sanciones-a-rusia-que-obstruyen-suministro-de-alimentos-1133301669.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, europa, sanciones