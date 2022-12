https://sputniknews.lat/20221217/una-promesa-que-quedo-en-el-olvido-los-presos-de-la-revuelta-abandonados-por-boric-en-chile-1133659458.html

Una promesa que quedó en el olvido: los presos de la revuelta abandonados por Boric en Chile

Una promesa que quedó en el olvido: los presos de la revuelta abandonados por Boric en Chile

Mientras el Gobierno de Colombia decretó liberar antes de Navidad a manifestantes detenidos durante el paro nacional de 2021, en Chile se vive una situación...

Cristián Cayupán fue condenado a 15 años de presidio el 30 de marzo de 2021 por el "delito de homicidio frustrado" contra la detective Danitza Araya de la Policía de Investigaciones (PDI), a quien Cayupán atropelló con su auto el 21 de octubre de 2019 durante las manifestaciones del estallido social.El fallo establece que Araya quedó "con secuelas permanentes como resultado de las lesiones causadas por el atropello las cuales de no mediar la asistencia médica oportuna habría fallecido".Ese 21 de octubre de 2019 Cayupán salió de su casa en el sector poniente de Santiago para llenar el estanque de su auto con gasolina. La capital chilena y varias otras zonas del país se encontraban bajo el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), para controlar la grave crisis social y política que vivía el país desde el 18 de octubre.Mientras Cayupán seguía rumbo a la gasolinera, pasó por las afueras de un supermercado que estaba siendo saqueado por un grupo de personas. En ese momento, funcionarios de la PDI mantenían un fuego cruzado con otros sujetos, por ello, Cayupán giró 180º para salir del lugar. En ese intento, alcanzó a la detective Danitza Araya González.Los funcionarios de la PDI dispararon al auto de Cayupán, que resultó herido y fue intervenido de urgencia en el hospital. Perdió un riñón y parte de su hígado y colon, y fue derivado a la cárcel pocas horas después sin contemplar el período posoperatorio.El encubrimiento policialEn el caso de Cayupán, al igual que en la mayoría de los presos de la revuelta, quienes testifican en contra de los detenidos son casi exclusivamente agentes del Estado.Danitza Araya, nueve meses después de la condena a Cayupán, afirmó en un programa de televisión que sus lesiones fueron producto de un balazo disparado por uno de sus compañeros de la PDI. El chaleco antibalas de Araya estuvo extraviado hasta que fue hallado dos años después de los hechos.Según el informe forense el autor del disparo que recibió Araya "estaba ubicado a la izquierda de ella y la única persona que se puede posicionar en esa ubicación era otro funcionario policial y no el conductor del vehículo que fue condenado", concluye el documento en referencia a Cayupán.Araya presentó el 9 de diciembre de 2021 una querella criminal por el delito de homicidio simple frustrado en contra de Daniel Jofré Vega, funcionario de la PDI, y todos quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores.Cayupán aseguró que es culpable del atropello de Danitza, pero inocente de las graves lesiones que mantienen a la detective en silla de ruedas. "La Fiscalía se ensañó conmigo, la PDI mintió para favorecer a sus compañeros, para encubrirse y para que la institución no pierda prestigio".El infierno de CayupánCayupán no solo perdió parte de sus órganos producto de los disparos de la PDI. Según cuenta su hermana, Elizabeth Miranda, también fue agredido a golpes mientras era trasladado convaleciente desde el hospital a la cárcel.Miranda comentó a Sputnik que luego de la condena, Cayupán intentó suicidarse al interior del recinto penal. Señaló que los abogados defensores no apelaron la sentencia, porque "se les olvidó y quedaron fuera de tiempo para la apelación". Para ella, "hubo una mano negra que quería que no se supiera la verdad que hoy se sabe".El pasado 28 de noviembre, se realizó la reconstitución de la escena para esclarecer los hechos que terminaron con Danitza Araya con secuelas de por vida. "Hasta la funcionaria a cargo de esa diligencia nos decía que iban a hacer todo lo posible para que esto se esclarezca", dijo Miranda."Nosotros estuvimos como familia y más bien Cristián en un lugar menos indicado, el día menos indicado", agregó.Como Cayupán, hay una decena de presos de la revuelta que han sido condenados bajo testimonios falsos. Mientras las estadía en la cárcel de varios detenidos se ha alargado por más de tres años, sus familias buscan que el presidente Gabriel Boric cumpla su palabra y firme un decreto de amnistía."Tenemos la esperanza de que cumplan su palabra"El Gobierno colombiano firmó el pasado 9 de diciembre el decreto para liberar a los jóvenes de la Primera Línea que fueron detenidos por participar de actos violentos durante las protestas de 2021. Los beneficiados deberán participar en los procesos de reconciliación en los territorios, en el marco de la ley de paz aprobada en Colombia el 5 de noviembre.Sobre la liberación de los jóvenes colombianos y por qué no se ha dado esto en Chile, el vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, Osvaldo Durán, comentó a Sputnik: "Aún "tenemos la esperanza de que cumplan las palabras comprometidas con nosotros".Desde la agrupación lanzaron una campaña llamada Por una navidad en paz: indultos particulares ya.Durán explicó que han ingresado cartas a la Justicia y a la Presidencia en las que solicitan que "se cumpla con el compromiso que se nos ofreció [libertad a los presos de la revuelta]".El vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta comentó que "no hemos atacado a este Gobierno y nos hemos sentado a esperar que se cumplan los compromisos. De no suceder esto, ahí ya vienen a aparecer cambios más radicales en cuanto a la protesta". Durán explicó que esperarán hasta fin de año para que el Ejecutivo cumpla con sus palabras.Miranda comentó que se siente totalmente decepcionada de Boric y su gestión. "Se esperaba que hiciera algo más".

chile

2022

