Día Internacional del Migrante: ¿qué países reciben más desplazados?

Día Internacional del Migrante: ¿qué países reciben más desplazados?

El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. En los últimos años, los conflictos, la inseguridad y los efectos del cambio climático han...

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que más del 80% de quienes cruzan las fronteras de manera segura y ordenada son poderosos impulsores del "crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión".El portal de datos sobre migración muestra que el número total de migrantes internacionales en 2020 fue más de 280 millones de personas. Entre los países que más desplazados reciben se destacan Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia y el Reino Unido.1. EEUU — 50,6 millonesSegún las estimaciones de la ONU, EEUU ocupa el primer lugar del mundo por el número de inmigrantes internacionales. En 2020, más de 50 millones de personas llegaron al país norteamericano. La mayoría, desplazados de México, China y la India.Los datos de 2021 indican que los inmigrantes y sus hijos, ya nacidos en Estados Unidos, representan unos 84,8 millones de personas, es decir, el 26% del total de la población estadounidense. Según las proyecciones preliminares, para 2065 la proporción de inmigrantes en la población total ascenderá al 36%.2. Alemania — 15,8 millonesAlemania es el segundo país, con un número de inmigrantes que asciende a 15,8 millones de personas. Casi el 1,1% de los residentes alemanes son afrodescendientes, mientras que un 62% de los extranjeros se trasladaron a Alemania desde otros países europeos o son descendientes de ellos. Los países de origen más importantes son Turquía, Polonia, Rusia, Kazajistán y Siria.Muchas personas optan por vivir en el país durante un prolongado periodo de tiempo sin recurrir a la naturalización. Casi 3 millones de personas viven en Alemania sin pasaporte desde hace más de 25 años y 1,57 millones de extranjeros nacieron en el país, pero aún no tienen la nacionalidad alemana. También hay más de 123.000 personas sin nacionalidad o con nacionalidad indeterminada en el país europeo.3. Arabia Saudita — 13,5 millonesLa diáspora más numerosa está representada por ciudadanos de la India con casi 3 millones de personas, Pakistán entre 1,4 y 2,7 millones y Bangladés entre 1,2 y 2,1 millones.Como consecuencia, en los últimos años se ha agravado el problema de la elevada dependencia de la mano de obra extranjera y ha empeorado la situación de desempleo de los propios ciudadanos.4. Rusia — 11,6 millonesLa estadística de la ONU muestra que Rusia ocupa el cuarto lugar del mundo en el número de emigrantes internacionales. En 2020 era de 11,6 millones, es decir, el 8% de la población total del país.Cada año llegan a Rusia más de medio millón de personas procedentes de otras naciones. La mayoría de los desplazados proviene de Uzbekistán y Tayikistán, y tiene como objetivo encontrar trabajo. Las ciudades más atractivas son Moscú y San Petersburgo. En los últimos años, ha aumentado el número de personas que abandonan sus hogares para huir de la guerra, la mayoría procedentes de Ucrania, Afganistán y Siria.5. El Reino Unido — 9,4 millonesLos datos de la Oficina Nacional de Estadística muestran que ha aumentado la cifra de los refugiados en 331.000 personas en un año. Se trata de al menos 400.000 personas más de las prometidas por la ministra del Interior, Suella Braverman, que declaró que busca vías para "detener la invasión" de inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones hacia el país. Solo en 2022, más de 40.000 inmigrantes ilegales llegaron al país. La razón más común por la que los migrantes no comunitarios se trasladaron inicialmente al Reino Unido son la reunificación familiar, que representa un 49%, seguida del trabajo, que representa un 21%. La elevada proporción de inmigrantes familiares entre la población no comunitaria refleja en parte el hecho de que las personas que llegan con visados familiares tienen más probabilidades de establecerse permanentemente que las que llegan con visados de trabajo o de estudiante, como se explica en un informe del Observatorio de la Migración.La India se convirtió en el país de origen más común de los inmigrantes en el Reino Unido, luego van los Estados africanos, Polonia y Pakistán.

