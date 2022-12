https://sputniknews.lat/20221218/grecia-subvencionara-los-alimentos-a-la-poblacion-ante-la-crisis-que-azota-toda-europa-1133686493.html

Grecia subvencionará los alimentos a la población ante la crisis que azota toda Europa

El Gobierno de Grecia planea cubrir el 10% de los costes alimentarios de la mayoría de los hogares mediante subvenciones presupuestarias en un plazo de seis meses, a partir de febrero de 2023. Las subvenciones se financiarán con la recaudación del impuesto sobre el exceso de beneficios de las dos refinerías de petróleo del país.El límite mensual será de 220 euros para una familia con un miembro y se incrementará en 100 euros por cada miembro adicional hasta un máximo de 1.000 euros. Así, una familia con dos hijos recibirá un máximo de 312 euros al mes. Un matrimonio recibirá 192 euros y una familia con cuatro hijos 432 euros. Estas cantidades se distribuirán en una tarjeta de débito digital, que sólo podrá utilizarse en comercios con comida.El político añadió que los pagos adicionales cubrirían el 85% de los hogares, es decir, unos 8,4 millones de ciudadanos. Hasta ahora, el Gobierno ha gastado algo más de 15.000 millones de euros para mitigar los efectos de la inflación.Poco antes, el Parlamento griego votó la aprobación del presupuesto estatal del país para 2023. Prevé un crecimiento del PIB del 1,8%, hasta alcanzar los 224.134 millones de euros, frente a los 210.170 millones de este año. También se prevé que la inflación aumente un 5% en 2023, frente al 9,7% de este año. El consumo en el sector privado aumentará un 1%, frente al 7,2% de 2022.Esta medida de las autoridades griegas es solo un ejemplo de una serie de medidas similares tomadas a lo largo de Europa para palear la crisis provocada por las sanciones antirrusas.Un 63% de los británicos empezaron a ahorrar gasEn el Reino Unido un 63% de las personas empezaron a ahorrar gas y electricidad en medio de una subida récord del coste de la vida, según una encuesta de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Se observa que uno de cada tres encuestados afirmó que ahorrar dinero en calefacción repercute negativamente en la salud o el bienestar.A la pregunta de qué hacen para resolver este problema, el 82% respondió que se abrigan más o se tapan con una manta, el 46% sólo calienta las habitaciones en las que están y el 27% se acuesta temprano.Mientras tanto, el Gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak, lanzó una campaña pública para ahorrar energía, justo cuando el país sale de una semana de bajas temperaturas que han provocado un aumento de la demanda. Entre las recomendaciones figuran bajar la temperatura de las calderas domésticas y tomar medidas para reducir las fugas de calor a través de ventanas y puertas.La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido informó anteriormente de que unos 32 millones de personas en el Reino Unido (el 60% de la población adulta) tienen dificultades para pagar sus facturas en medio de la alta inflación y los aumentos récord del coste de la vida.Moldavia se independizó del gas rusoMoldavia logró la plena independencia del gas ruso declaró el viceprimer ministro, Andrei Spinu.Mientras tanto, en un contexto de constantes protestas en el país, Moldavia revisa las tarifas de los servicios públicos ante la subida del precio del combustible, informó la Comisión de Emergencia (CE), hecha pública por el servicio de prensa del Gobierno."La CE ha ordenado a la CRE [la Comisión Reguladora de Energía] que lleve a cabo un ajuste extraordinario de las tarifas de electricidad y calefacción en el plazo de tres días en medio de un cambio significativo en el precio del gas natural", indica el documento.En diciembre, Moldavia comprará gas a un precio de más de 1.100 dólares por 1.000 metros cúbicos, mientras que en noviembre el combustible le costó a Chisinau 785 dólares.Alemania no puede ahorrar gas por las fuertes heladasNo obstante, en algunos países los planes del Gobierno no pueden ser realizados. Así, las temperaturas bajas récord registradas en Alemania hicieron que no se cumplieran los objetivos de ahorro de gas del país. Die Welt informó que no se alcanzaron los objetivos de economía de combustible del país, ya que las reservas cayeron más de un 1% en un día. Como consecuencia, los residentes alemanes han empezado a venir a la ciudad rusa de Kaliningrado para pasar el invierno debido a los altos precios de los servicios públicos, señaló a Sputnik el gobernador de la región, Antón Alijánov. Durante los últimos meses casi en todos los Estados europeos las personas salen a las calles para protestar contra la caída del nivel de vida. Por ejemplo, el 17 de diciembre, en Bélgica a pesar del frío, más de 16.000 personas se manifestaron para exigir una subida salarial en respuesta al aumento de la inflación. La acción contó con el apoyo de los tres sindicatos más importantes. Los manifestantes marcharon por el centro de la ciudad con pancartas y carteles. Como consecuencia, fueron interrumpidos los servicios de transporte público, incluidos los ferrocarriles y el metro de Bruselas.Los Estados europeos viven una crisis energética debido a las restricciones contra combustibles rusos. El 16 de diciembre, la Unión Europea (UE) adoptó el noveno paquete de sanciones contra Rusia, en el que amplió la prohibición de invertir en el sector minero ruso, prohibió a los ciudadanos europeos ocupar altos cargos en empresas estatales y controladas por el Estado en Rusia, etc. A su vez, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que este paquete de restricciones de la UE contra el país euroasiático agravará los problemas socioeconómicos en la propia unión.

