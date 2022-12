'The New York Times': Ucrania intentó matar al jefe del Estado Mayor de Rusia; EEUU se opuso

https://sputniknews.lat/20221218/the-new-york-times-ucrania-intento-matar-al-jefe-del-estado-mayor-de-rusia-eeuu-se-opuso-1133679706.html

'The New York Times': Ucrania intent贸 matar al jefe del Estado Mayor de Rusia; EEUU se opuso

Estados Unidos trat贸 de evitar la posibilidad de que las fuerzas armadas de Ucrania intentaran matar al jefe del Estado Mayor del Ej茅rcito de Rusia, Valeri... 18.12.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con el rotativo, Rusia moviliz贸 a sus generales a las l铆neas del frente de batalla en el marco de su conflicto con Ucrania con el objetivo de motivar a las tropas, sin embargo en sus traslados se hicieron f谩ciles de rastrear al colocarse pr贸ximos a antenas y matrices de comunicaci贸n.Esto permiti贸 a las fuerzas ucranianas abatir a generales rusos y precisamente en abril de 2020, a dos meses del estallido del conflicto, Guer谩simov comenz贸 a tejer planes secretos para trasladarse al frente de confrontaci贸n, un prop贸sito que fue identificado por las fuerzas militares estadounidenses, que decidieron no comunicar a Ucrania.Reservaron la informaci贸n porque tem铆an que los uniformados ucranianos atacaran al mando ruso. Pese a las reservas norteamericanas, las fuerzas ucranianas se enteraron de todos modos de los movimientos de Guer谩simov, por lo que, luego de consultar con la Casa Blanca, los mandos estadounidenses pidieron expl铆citamente a Ucrania desistir del ataque. Pero la solicitud lleg贸 muy tarde, pues los ucranianos ya hab铆an lanzado su agresi贸n contra la posici贸n del general ruso.Sin embargo, si bien decenas de rusos perdieron la vida en el ataque ucraniano, el jefe del Estado Mayor del Ej茅rcito ruso no se cont贸 entre las v铆ctimas mortales.Durante el desenvolvimiento del conflicto, Estados Unidos ha asegurado que no participa de manera directa en 茅l, sin embargo, ha inyectado miles de millones de d贸lares a Ucrania en armamento y apoyo financiero para reforzar sus l铆neas de ataque y defensa ante Rusia.As铆, Rusia acusa a Occidente de propiciar la prolongaci贸n del conflicto en vez de lograr una mesa de negociaci贸n que permita poner fin al desencuentro, prolongado desde febrero de 2022, por lo que este 24 de diciembre cumplir谩 10 meses activo.La ayuda de EEUU a Ucrania suma, hasta noviembre pasado, alrededor de 48.000 millones de euros; es decir, alrededor de 51.246 millones de d贸lares, aseguran los datos del Instituto Kiel para la Econom铆a Mundial.La millonaria cifra que Estados Unidos ha destinado a Ucrania es casi igual a la que los 27 pa铆ses miembros de la Uni贸n Europea y otras instituciones en conjunto han enviado a Ucrania, de acuerdo con el Instituto Kiel, cifra que asciende a 55.211 millones de d贸lares.

