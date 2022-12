De Maradona a Messi: la odisea que debió atravesar Argentina durante 36 años

https://sputniknews.lat/20221219/de-maradona-a-messi-la-odisea-que-debio-atravesar-argentina-durante-36-anos-1133735038.html

De Maradona en 1986 a Messi en 2022, la Copa del Mundo volvió a Argentina, que sumó su tercera estrella en la final ante Francia, para muchos, la más destacada... 19.12.2022, Sputnik Mundo

La imagen de Lionel Messi acariciando y besando la Copa del Mundo minutos antes de alzarla de forma oficial, vestido a la usanza de los jeques cataríes, fue probablemente la imagen que resume el alma futbolística argentina, que durante tantos años vio esquiva —a veces de maneras sádicas—, la gloria deportiva y pudo finalmente concretar un anhelo intergeneracional.En, quizás, una de las finales de Copa del Mundo más emocionantes de la que se tenga recuerdo, Argentina logró la coronación máxima a la que puede aspirar un seleccionado, alzar la preciada copa de seis kilos de oro y piedras preciosas, tras vencer a Francia 4-2 en definición a penales, luego de un infartante 3-3 al cabo de 120 minutos que tuvieron todos los ingredientes imaginables.La gloria viene precedida de la consagración en Copa América 2021, edición en la que Argentina dejó atrás 28 años de frustraciones en torneos adultos oficiales para levantar la 15° Copa América nada más y nada menos que frente a su eterno archirrival, Brasil, en el mítico estadio Maracaná. Había conquistado la última Copa América en Ecuador 1993, tras derrotar a México en la final de Guayaquil de aquel año.Las frustraciones argentinas por 36 años sin volver a ganar la Copa del Mundo de la FIFA, y 28 años sin imponer sus condiciones en Copa América, solo fueron interrumpidas por honrosas excepciones, como las dos medallas olímpicas de Atenas 2004 y Pekín 2008, junto a los campeonatos mundiales sub-20 conseguidos en las ediciones de 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.36 años de frustracionesLuego de que el seleccionado albiceleste comandado por el doctor Carlos Salvador Bilardo conquistara la segunda estrella en el palmarés argentino de la mano de Diego Armando Maradona en el Mundial de México en 1986, en aquella recordada final del estadio Azteca frente a Alemania Occidental con resultado 3-2, Argentina recorrió un sinnúmero de eliminaciones dignas de dirección dramatúrgica.Italia 1990Argentina, aun bajo la dirección de Bilardo y con la última gran versión de Maradona, cae en la final frente a Alemania, con un recordado e inexistente penal cobrado por el árbitro uruguayo Edgardo Codesal, que Andreas Brehme convirtió ante la estirada de Sergio Goycochea, para la victoria 1-0. Alemania unificada se vengaba así de la final que consagró a Maradona y Argentina en Ciudad de México de cuatro años atrás.Estados Unidos 1994El plantel argentino dirigido por Alfio 'Coco' Basile es, quizás, uno de los más recordados por los hinchas argentinos en estos 36 años de espera para una nueva consagración, dadas las expectativas que se tenían sobre un equipo renovado.Todas las esperanzas estaban puestas en la figura rejuvenecida de Diego Armando Maradona, tras el castigo hasta 1992 por dopaje de cocaína dispuesto en marzo de 1991, que volvía a una Argentina que venía de conquistar el bicampeonato de Copa América en las ediciones de Chile 1991 y Ecuador 1993.Argentina recuerda ese triste 25 de junio de 1994 en el que, llevado de la mano por una enfermera, Maradona salió de la cancha luego del partido contra Nigeria y dio positivo de efedrina, lo que le valió la exclusión de la Copa.Argentina caería derrotada frente a Bulgaria, pero logró clasificar a octavos de final como mejor tercero, para luego ser eliminada por Rumania de George Hagi.Francia 1998Bajo la dirección técnica de Daniel Alberto Passarella —campeón del mundo como capitán en Argentina 1978—, una renovada Argentina que entre sus figuras contó con Gabriel Batistuta, Ariel Ortega y compañía, se quedó en el camino eliminada por la entonces Holanda de Denis Bergkamp en Marsella por cuartos de final.Corea y Japón 2002Sobre el seleccionado de Marcelo Bielsa se pusieron muchas expectativas tras un arrollador paso por Eliminatorias, competición en la que Argentina perdió tan solo un encuentro ante Brasil en Sao Paulo.Por eso, quizás el recuerdo futbolístico más doloroso para los argentinos en estos 36 años de espera, fue la eliminación en la fase de grupos del seleccionado donde brillaban Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Pablo Aimar, Juan Sebastián Verón, Juan Pablo Sorín y Esteban Cambiasso.El seleccionado derrotó a Nigeria, perdió con Inglaterra y empató con Suecia en la última fecha, en el último partido de Gabriel Omar Batistuta defendiendo a la albiceleste.Alemania 2006Debut mundialista de un joven Lionel Messi, pero Argentina, comandada por José Néstor Pekerman, quedaría eliminada vía definición por penales frente a la dueña de casa, Alemania, en el estadio Olímpico de Berlín en cuartos de final.Sudáfrica 2010Está marcado como el campeonato del mundo en el que el seleccionado albiceleste tuvo como director técnico a Diego Armando Maradona en el banco. En un torneo decepcionante, en el que Argentina fue de más a menos, resultó eliminada en cuartos de final luego de la estrepitosa caída por 4-0 frente a Alemania.Brasil 2014El mundial de la redención para el conjunto albiceleste. Luego de 24 años sin avanzar más allá de cuartos de final, la Argentina del desaparecido Alejandro Sabella (1954-2020) alcanzó la final del mundo tras vencer en definición por penales a Países Bajos en semifinal, y disputar la final en el Maracaná ante un viejo conocido de la albiceleste en finales: Alemania.El elenco teutón se impuso por 1-0 con el solitario gol de Mario Göetze, en un partido no exento de polémicas tras un penal no cobrado sobre Gonzalo Higuaín.Rusia 2018El penúltimo mundial disputado en Rusia significó una gran prueba de fuego para la albiceleste, que venía de caer derrotada en tres finales consecutivas tras la final perdida contra Alemania en Brasil 2014 y las dos finales consecutivas perdidas en definición por penales frente a Chile por Copa América 2015 y 2016.La última de las tres derrotas significó incluso la renuncia de Lionel Messi al seleccionado, decisión que solo los hinchas albicelestes pudieron revertir.El combinado argentino arribó a Rusia con Jorge Sampaoli como entrenador, el técnico que ganó la Copa América 2015 con Chile frente a Argentina, y la esperanza de reverdecer laureles en una nueva Copa del Mundo.Sin embargo, la ilusión duró poco. Peleas y roces entre el cuerpo técnico y el plantel minaron un proceso sobre el que no se depositaban tantas expectativas desde Corea y Japón 2002.Argentina, luego de ser finalista en el mundial anterior y disputar dos finales de América, caería derrotada frente a la Francia de Kylian Mbappé, a la postre campeón del mundo en Moscú, junto a una pobre campaña en fase de grupos en la que solo pudo derrotar a Nigeria, empatar con la discreta Islandia y caer derrotada frente a Croacia.ResurrecciónEn el fondo del pozo, ante la renuncia de Sampaoli luego de la eliminación en Rusia, el técnico Lionel Scaloni, que dirigía el equipo Sub-20, fue designado interinamente para la selección mayor, con sus ayudantes Pablo Aimar y Walter Samuel.Scaloni renovó el equipo rodeándose de jugadores jóvenes y empezó una escalera al triunfo al ganar la Copa América 2020 —en 2021, debido a la pandemia por COVID-19—, la Finalissima entre los campeones de Europa y América contra Italia en junio de 2022 y luego buscar la clasificación para la Copa Mundial de Catar 2022, manteniendo 32 partidos invictos.

