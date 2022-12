El expresidente Evo Morales pidió que prime la unidad dentro de su partido

https://sputniknews.lat/20221219/el-expresidente-evo-morales-pidio-que-prime-la-unidad-dentro-de-su-partido--1133713547.html

En Bolivia se conmemoró el Día de la Revolución Democrática Cultural, al recordar que hace 17 años el MAS ganó las elecciones presidenciales. Rodeado de miles... 19.12.2022, Sputnik Mundo

El 18 de diciembre de 2005 el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó su primera elección presidencial, que situó a Evo Morales como máxima autoridad de Bolivia por 14 años, hasta el golpe de Estado de 2019. El pasado domingo el expresidente lideró el acto por el Día de la Revolución Democrática Cultural y recordó aquella fecha junto a miles de personas que lo apoyan.Morales y sus bases se reunieron en la ciudad de Sacaba, Cochabamba, luego de que finalizara el último partido del mundial de fútbol Qatar 2022. El expresidente habló en un contexto marcado por los enfrentamientos públicos de diferentes fuerzas dentro del MAS, que se pronuncian mientras se definen las candidaturas para las próximas elecciones, en 2025.Las diferencias entre un sector del MAS leal a Morales y otro que responde al presidente Luis Arce se profundizaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando en días pasado se tuvo que debatir y aprobar el presupuesto del Estado para 2023 luego de largos debates entre los legisladores, quienes hasta ese momento habían votado en bloque las propuestas del partido en el Gobierno.A pesar de que legisladores del MAS de ambas tendencias mantienen discusiones a través de los medios de comunicación, Morales resaltó que no tiene diferencias con el presidente Arce: "Somos pueblos, somos fuerzas sociales, somos gente humilde haciendo política por el bien de la patria. No estamos divididos y nunca nos rendiremos por nuestra querida patria".Morales destacó logros de su Gobierno, como la nacionalización de hidrocarburos. Comentó que en este año Bolivia recibió 4.000 millones de dólares por la venta de este recurso: "Es responsabilidad del Gobierno mejorar los ingresos para nuestra querida Bolivia. Para atender las demandas del pueblo se necesitan recursos económicos, si no ¿con qué plata vas a atender esas demandas?”.Recordó que su Gobierno avanzaba en la industrialización del país cuando fue derrocado en noviembre de 2019: "El golpe de Estado fue del gringo hacia el indio y al pueblo boliviano. Pero fundamentalmente ellos quieren hacerse dueños del litio. Nuestra tarea es defender los recursos naturales y acelerar la industrialización del litio por el bien de todas y todos".Morales sostuvo que para alcanzar la anhelada industrialización debe primar la unidad dentro del MAS: "No es posible que algunos hermanos pidan 'renovación' y quieran afuera a los viejitos. Así como hay viejos buenos y malos, también hay jóvenes buenos y malos".El valor del líderEstuvo en el estadio el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COB) de Santa Cruz, Rolando Borda, dijo a Sputnik que Morales "es un verdadero líder y comandante. Es el hombre que ha sacado a este país de la pobreza a partir de uno de los pilares de su Gobierno, la nacionalización de hidrocarburos".En este sentido, indicó que "la renta petrolera en todo su gobierno es de más de 40 mil millones de dólares. Con los anteriores gobiernos neoliberales, en 20 años apenas pudimos obtener 3.800 millones de dólares. Esa ha sido la base fundamental para la estabilidad social y de todo el proceso de cambio".En su discurso, Morales se refirió a lo que ocurre en la vecina Perú, con cuyas organizaciones sociales tiene cercanía. Luego de que el Congreso quitara de su cargo y mandara a encarcelar al expresidente Pedro Castillo, la población salió a las calles. Hasta el momento las fuerzas armadas y policiales mataron a más de 20 personas.El acto por el Día de la Revolución Democrática Cultural se realizó en Sacaba, el municipio donde tuvo lugar la masacre de Huayllani, el 15 de noviembre de 2019, cuando las fuerzas armadas y la Policía quitaron la vida a 10 personas que exigían la restitución de la democracia tras el derrocamiento de Morales.El expresidente lamentó que luego de tres años las familias de las víctimas aún no tengan justicia. "¿Cómo es posible que a tres años de la masacre ninguno de los golpistas sea juzgado? Puede haber un acuerdo por debajo de la mesa, así de sencillo lo digo para que se entienda", consideró.

