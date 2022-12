https://sputniknews.lat/20221219/el-fbi-intimido-a-gerentes-de-twitter-por-no-denunciar-suficientemente-la-propaganda-estatal-1133716084.html

El FBI intimidó a gerentes de Twitter por no denunciar suficientemente "la propaganda estatal"

El FBI intimidó a gerentes de Twitter por no denunciar suficientemente "la propaganda estatal"

Un grupo de trabajo de la agencia de ciberamenazas contra la influencia extranjera interrogó a los empleados de Twitter acerca de la información sobre el uso... 19.12.2022, Sputnik Mundo

El agente del El Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) en la ciudada estadounidense San Francisco Elvis Chan exigió más información al exjefe de confianza y seguridad de Twitter Yoel Roth en julio de 2020 sobre cómo evitan que los malos actores utilicen la plataforma, según capturas de pantalla de correos electrónicos publicados por Taibbi.Chan no quedó satisfecho con la respuesta de Twitter de que "no había visto mucha actividad de propagandistas oficiales en su plataforma recientemente", decían los correos electrónicos. Roth, por su parte, comentó la insistencia de la agencia, expresando que estaba "perplejo" por la investigación.Añadió que no se sentía "particularmente cómodo con el Buró [y por extensión la Comunidad de Inteligencia] exigiendo respuestas por escrito."En otro correo electrónico, Roth afirmó que creía que la línea de interrogatorio del FBI era errónea, ya que la red social había reconocido claramente que "la propaganda oficial del Estado es definitivamente una cosa en Twitter."El FBI, por su parte, declaró que sus peticiones a la plataforma de medios sociales eran un procedimiento normal para la agencia.El 16 de diciembre, Taibbi señaló que la relación entre el FBI y Twitter tenía una "calidad de amo-canino" y que las dos partes estaban en contacto "constante y omnipresente". El FBI trató al gigante de las redes sociales como a una "filial", añadió, y marcó constantemente numerosas cuentas de la red social por supuesta "desinformación" perjudicial a partir de enero de 2020.La quinta parte de los Archivos de Twitter, reveló que la red social planteó que los empleados de la compañía fueron "presionados" para prohibir el acceso a Donald Trump.

