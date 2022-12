https://sputniknews.lat/20221219/fiscales-chilenos-inician-huelga-y-audiencias-judiciales-deben-ser-reprogramadas-1133724259.html

Fiscales chilenos inician huelga y audiencias judiciales deben ser reprogramadas

SANTIAGO (Sputnik) — Los fiscales chilenos iniciaron una paralización de actividades acusando haber sido excluidos de un aumento de sueldo que benefició a... 19.12.2022, Sputnik Mundo

El 80% de las audiencias fijadas para esta jornada debieron ser reprogramadas, aunque los fiscales aclararon que sí acudirán a aquellos casos urgentes y "éticamente necesarios" para la protección de las víctimas y para proteger los derechos de imputados privados de libertad. Además, la Asociación hizo un llamado a todos los funcionarios del Ministerio Público que no son fiscales a que se unan a la huelga. Los fiscales exigen ser parte de los profesionales del Estado que recibieron un aumento del 12% de sus sueldos este año, señalando que han sido "menospreciados" por el Gobierno al no ser incluidos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló en conferencia de prensa que existe un proyecto de ley en el Congreso que apunta a modernizar la Fiscalía, lo que incluiría, entre otras cosas, mejores condiciones de trabajo, y criticó a los fiscales por la huelga, diciendo que no están las condiciones en el país para retrasar audiencias judiciales.

