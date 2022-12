https://sputniknews.lat/20221219/indecente-y-ridiculo-llueven-criticas-a-macron-por-intentar-consolar-a-mbappe-1133734282.html

"Indecente y ridículo": llueven críticas a Macron por intentar consolar a Mbappé

"Una actitud totalmente ridícula", asestó Sébastien Chenu, vicepresidente de Reagrupación Nacional de Marine Le Pen (AN), partido considerado de extrema derecha. "Fue un poco lamentable verlo pegarse como un crampón a [Kylian] Mbappé". El diputado y líder del Partido Socialista, Olivier Faure, consideró que fue un comportamiento "inapropiado y desagradable". Además, citó una nota del medio deportivo So Foot, que criticó al mandatario francés debido a que "ante las cámaras, Emmanuel Macron ha buscado tener el papel de bueno en la tragedia". Por su parte, Sandrine Rousseau, diputada del Partido Europa Ecología Los Verdes, señaló en su cuenta de Twitter que el acto de Macron fue "incómodo". El ecologista Benjamin Lucas se sumó a los señalamientos y calificó al jefe del Estado francés como el "campeón del mundo de la vergüenza". Durante la transmisión del partido, se observó a Emmanuel Macron consolando a la estrella del Paris Saint-Germain (PSG). Sin embargo, el jugador ni siquiera lo volteaba a ver, tenía cara seria y se mostró esquivo en todo momento. "Es totalmente indecente... si quería ser útil a Francia, debería haber estado en Montreal, donde terminaban las negociaciones de la COP15", declaró Marine Tondelier, nueva dirigente del partido Europa Ecología Los Verdes, a la agencia AFP.El diputado de la Francia Insumisa, Manuel Bompard, incluso ironizó sobre las propias declaraciones de Macron al inicio del Mundial, cuando el mandatario aseguró que "no hay que politizar el deporte". Al concluir el partido entre las selecciones de Argentina y Francia, el mandatario ofreció un discurso a los jugadores, en compañía del entrenador de la selección, Didier Deschamps.La selección de Argentina destronó a Francia en la final del Mundial de Catar 2022, para coronarse campeona del mundo en uno de los enfrentamientos más reñidos del torneo.

