La ruta de la integración: los temas clave que discutirán Putin y Lukashenko en Minsk

El presidente ruso, Vladímir Putin, visitará Minsk el 19 de diciembre, donde está previsto que se lleve a cabo una ronda de conversaciones individuales con su... 19.12.2022, Sputnik Mundo

Entre los temas principales estarán los precios de la energía y la seguridad en general. Al mismo tiempo, ambos líderes debatirán otras cuestiones de carácter más global, principalmente económicas.SeguridadLos dos países tienen una larga historia de estrecha cooperación en el bloque de seguridad y militar-industrial. En las circunstancias actuales, este es un tema especialmente relevante. Esto lo confirmó el propio presidente bielorruso. "Hablaremos de la capacidad de defensa y la seguridad de nuestro Estado [el Estado de la Unión]", declaró Lukashenko el 16 de diciembre.La seguridad es un tema, cuyos detalles no suelen anunciarse públicamente. Sin embargo, por el momento, se sabe que a principios de diciembre el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, visitó Minsk. Junto con su homólogo bielorruso, Viktor Jrenin, firmaron un protocolo de enmiendas al acuerdo sobre la prestación conjunta de seguridad regional en el ámbito militar. De hecho, ambos ministros de Defensa participarán en las conversaciones entre los presidentes de Rusia y Bielorrusia.El protocolo trata del despliegue de tropas que acaban de llegar a Bielorrusia. Las tropas rusas cuentan con unos 9.000 soldados y equipo militar que se entrenan periódicamente en los polígonos bielorrusos.Gas y petróleoEl conjunto de acuerdos de unión, que forman parte de la ruta de la integración que firmaron Lukashenko y Putin en noviembre de 2021, prevé la creación de un mercado común del gas. Antes del 1 de diciembre de 2023, como se anunció el año pasado, deberá firmarse el programa de unificación gasística. Así, preven determinar los principios básicos del mercado conjunto. Sin embargo, los principios de funcionamiento y regulación del mercado común del gas debían elaborarse antes de julio de 2022, pero al final, las partes no los acordaron aún.Entre los temas que se abordarán también está el petróleo y también se presupone un mercado común. Asimismo, el tránsito es uno de los temas importantes para Bielorrusia. Aunque de momento no se sabe cómo evolucionará la situación mundial, cuáles serán los volúmenes de suministro de petróleo a Occidente y si habrá algún tránsito. De todos modos, se espera que el segmento del petróleo llegue a un denominador común en 2023.Barreras comercialesEl tema de un mercado común, no solo relacionado con petróleo y gas, se planteó no solo a nivel de un Estado aliado, sino también de la Unión Económica Euroasiática (UEE).Las hojas de ruta también lo prevén para los servicios de transporte, el acceso a las licitaciones estatales, la protección del consumidor, las normas comerciales, los principios de competencia, los servicios de comunicación y muchas otras cosas. El procedimiento de ratificación del tratado fiscal entre dos países también está en marcha. Asimismo, a petición de una de las partes se podrá modificar la lista mínima de bienes y servicios sujetos a impuestos especiales. Por el momento, la lista incluye cigarrillos, puros y otros productos del tabaco, así como la gasolina, el gasóleo, el aceite de motor y líquidos para vapear.FinanzasRusia es uno de los principales acreedores de Bielorrusia. Por regla general, los empréstitos exteriores de mayor peso son los préstamos del Gobierno ruso. Estos recursos se han utilizado recientemente no solo para las necesidades puramente internas de Bielorrusia. Minsk y Moscú han acordado financiar 15 proyectos de sustitución de importaciones en ingeniería mecánica y microelectrónica.Los líderes también abordarán temas como: la armonización de la política monetaria, así como de la regulación monetaria, principios comunes de seguridad de la información financiera, principios comunes de seguro de depósitos, lucha contra el blanqueo de dinero e integración de los sistemas de pago. Por ejemplo, los sistemas de pago MIR y BelCard están en gran medida sincronizadas. Pero este trabajo aún no ha concluido. Sin embargo, es poco probable que los presidentes discutan los detalles de la sincronización de los dos sistemas, pero sí pueden dar instrucciones al respecto.

