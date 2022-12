https://sputniknews.lat/20221219/la-union-europea-acordo-imponer-un-limite-al-precio-del-gas-1133723182.html

La Unión Europea acuerda imponer un límite al precio del gas

La Unión Europea (UE) acordó imponer un límite al precio del gas en el marco de un mecanismo de corrección del mercado, declaró la ministra de Medio Ambiente... 19.12.2022, Sputnik Mundo

Aunque nueve miembros de la UE, entre ellos Budapest y Berlín, votaron en contra de la medida, anunció el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Como los que se oponen al tope, a excepción de Alemania, son países poco poblados, no pudieron "constituir la minoría necesaria para bloquearlo". Los Estados que apoyaron la iniciativa obtuvieron una mayoría cualificada.Los ministros de Energía de los 27 países miembros de la Unión Europea se reunieron este 19 de diciembre para acordar un límite a los precios del gas en el mercado comunitario, tarea en la que fracasaron durante los encuentros del 24 de noviembre y el 13 de diciembre. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, al comentar la idea de restringir los precios de los agentes energéticos rusos, declaró que Rusia no suministrará nada al exterior si eso contradice sus intereses.Por su parte, el embajador para misiones especiales del Ministerio de Exteriores de Rusia, Yuri Sentiurin, declaró que el establecimiento de un límite al precio del gas importado se contradice con las leyes del mercado y acabará por desestabilizarlo.La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

