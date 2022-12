Rusia y Bielorrusia disponen crear un espacio de defensa común

https://sputniknews.lat/20221219/rusia-y-bielorrusia-disponen-crear-un-espacio-de-defensa-comun-1133729534.html

Moscú y Minsk se disponen a crear un espacio de defensa común, anunció el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la reunión bilateral con su homólogo... 19.12.2022, Sputnik Mundo

Putin anunció que ambos países buscan crear un espacio común de defensa. Rusia seguirá entrenando a las tripulaciones de los aviones de las Fuerzas Aéreas bielorrusas, reconvertidos para transportar ojivas nucleares, anunció el presidente ruso. "Considero posible continuar la aplicación de las propuestas del presidente bielorruso [Alexandr Lukashenko] sobre la formación de las tripulaciones de los aviones de combate del Ejército bielorruso, que ya han sido reequipados para el posible uso de munición aerotransportada con una ojiva especial", detalló. Agregó que "esta forma de cooperación no es invención nuestra". "Estados Unidos, por ejemplo, lleva décadas realizando actividades similares con sus aliados dentro del bloque de la OTAN", señaló el presidente ruso.Por lo demás, Rusia y Bielorrusia acordaron proseguir la práctica de maniobras militares conjuntas. "Quisiera recordarles que se está llevando a cabo una planificación militar conjunta en el marco de la aplicación consecuente de la doctrina militar común de Rusia y Bielorrusia. Funciona una agrupación regional de tropas ruso-bielorrusa. Estamos llevando a cabo la preparación para el combate de formaciones y unidades militares de nuestro país en el territorio de Bielorrusia", anotó Putin.Añadió que se ha creado un sistema único de defensa antiaérea que está en alerta.Rusia y Bielorrusia resisten las sanciones con confianza y eficacia Moscú y Minsk resisten con confianza y eficacia la presión de las sanciones y los intentos de aislarlas, declaró el presidente de ruso, Vladímir Putin. Además, el mandatario ruso planteó que la cooperación industrial y agrícola entre Rusia y Bielorrusia es uno de los ámbitos clave de las relaciones comerciales y económicas bilaterales. "Son las esferas clave. Creo que es muy importante", observó.El jefe del Estado ruso también señaló que Minsk y Moscú profundizan constantemente en su integración económica para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. "Rusia y Bielorrusia están construyendo juntas el Estado de la Unión y profundizando constantemente en la integración económica, cuyo objetivo es garantizar un crecimiento económico sostenible y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos", destacó.El mandatario ruso calificó de útiles y oportunas las conversaciones con su homólogo bielorruso. Agradeció a Lukashenko la invitación a visitar Minsk y la tradicional cálida acogida a la delegación rusa. "Parece que nos vemos a menudo. No obstante, ha sido muy útil para resumir el trabajo conjunto que el Gobierno y nuestros ministerios, organismos y servicios han venido realizando durante todo el año. No podemos limitarnos a resumir los resultados, sino también esbozar los próximos pasos", subrayó Putin.

