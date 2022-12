https://sputniknews.lat/20221220/como-la-politica-comercial-de-eeuu-empuja-a-la-ue-a-los-brazos-de-china-1133753054.html

Cómo la política comercial de EEUU empuja a la UE a los brazos de China

Cómo la política comercial de EEUU empuja a la UE a los brazos de China

La Ley de Reducción de la Inflación estadounidense discrimina a la UE, sostuvo la investigadora china Sun Yanjún a tiempo de señalar que Bruselas no tiene una... 20.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-20T16:00+0000

2022-12-20T16:00+0000

2022-12-20T16:00+0000

economía

📈 mercados y finanzas

eeuu

unión europea

guerra comercial

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108848/28/1088482813_0:110:2001:1236_1920x0_80_0_0_c77732c35fdcccca37eeb9c5912e76f5.jpg

Europa está feliz de ser carne de cañón de EEUU Europa está feliz de ser carne de cañón de EEUU

La competencia deslealLa experta sugiere que se trata de una típica política discriminatoria de subvenciones industriales y la ley no solo afectará a Europa, sino también a los fabricantes de automóviles de todo el mundo. En su opinión, los países que no han invertido en EEUU estarán en desventaja competitiva.El monto total de las subvenciones asciende a 369.000 millones de dólares, de los cuales 200.000 millones se destinan a subvenciones a empresas locales estadounidenses. El límite original de subvención a las ventas para una sola empresa automovilística era de 200.000 coches, ahora es suprimido. La rebaja fiscal para un coche nuevo es de 7.500 dólares y de 4.000 dólares para un coche usado. Sun recordó que Europa se enfrenta actualmente a una crisis energética y las empresas automovilísticas ya están motivadas para deslocalizarse. "El alto nivel de subsidios en Estados Unidos obviamente aumentará aún más la presión sobre la producción de vehículos eléctricos y baterías en los países de la UE y probablemente acelerará la transferencia de su capacidad industrial a Washington", destacó.Las negociaciones fallidasDada la elevada inflación actual en Europa y el hecho de que la economía está al borde de una recesión técnica, una guerra comercial provocaría inevitablemente pérdidas mutuas. La analista considera probable que los europeos no quieran una guerra comercial, por lo que siguen esperando que EEUU haga algunas concesiones mediante negociaciones bilaterales. Sin embargo, en sus palabras, el proyecto de ley ya fue aprobado y la posición de los demócratas es muy firme. ¿Es posible una guerra de subvenciones?Algunos políticos europeos proponen empezar a subvencionar a las empresas automovilísticas de la región. Sin embargo, la experta china explica que es muy difícil hacerlo y expone tres razones principales:Las posibles solucionesLa analista insiste que si EEUU no hace concesiones, a Europa le quedan pocas contramedidas. La UE podría acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), acusando a Washington de violar las leyes antisubvenciones. "Aunque este proceso es largo y difícil y dado el débil papel de la actual OMC, las expectativas no son demasiado optimistas", admite. Además, el bloque europeo podría imponer aranceles a productos relacionados, como coches eléctricos y baterías, importados de EEUU y utilizar herramientas de guerra comercial para responder a la política de Washington. La experta también afirma que Europa podría privar a Estados Unidos de beneficios en su mercado, pero esta situación sería definitivamente una pérdida para todos.La discordia entre los aliadosLa experta cree que la prolongación del actual estancamiento evidencia las grietas en las relaciones económicas y comerciales entre Europa y EEUU. La UE se ha visto gravemente afectada económicamente por el conflicto ucraniano. La IRA sin duda empeorará aún más las cosas para los europeos, advierte.En opinión de Sun, la voluntad de Europa de seguir a Estados Unidos en la contención de China es ahora cada vez más débil. A principios de este mes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó China y se reunió con el presidente, Xi Jinping, lo que indica un cambio positivo en la política de la UE hacia el gigante asiático. La analista también señaló que el conflicto de Ucrania provocó la desconexión forzosa de Europa del suministro energético de Rusia, desencadenando la grave crisis energética. Además, advirtió que la economía de la región está al borde de la recesión.La Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que fue aprobada en Estados Unidos el pasado agosto, y entrará en vigor en enero de 2023, ha suscitado un debate entre Washington y Bruselas. El proyecto de ley establece nuevas normas relativas a los componentes de las baterías de los coches eléctricos vendidos en EEUU, lo que significa que para los consumidores locales el precio final será diferente. La UE ha calificado la ley de discriminatoria frente a las importaciones de otros países. Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por las medidas de represalia.

https://sputniknews.lat/20221207/eeuu-la-ue-y-las-dificultades-que-tienen-para-mantener-la-solidaridad-ante-los-retos-economicos-1133297056.html

https://sputniknews.lat/20221219/el-estado-de-emergencia-puede-durar-anos-revelan-las-perdidas-de-europa-por-la-crisis-energetica-1133704321.html

eeuu

unión europea

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, eeuu, unión europea, guerra comercial, china