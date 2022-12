https://sputniknews.lat/20221220/cumbre-putin-lukashenko-pone-nervioso-a-eeuu-1133786815.html

Cumbre Putin-Lukashenko pone nervioso a EEUU

Cumbre Putin-Lukashenko pone nervioso a EEUU

"Estamos viendo la aceleración del proceso de la Unión entre Bielorrusia y Rusia", advierte al respecto un analista. Los drones iraníes que ve Occidente, pero... 20.12.2022, Sputnik Mundo

EEUU inquietoRusia y Bielorrusia acordaron "realizar entregas mutuas de armas de alta demanda y fabricar juntos nuevos equipos militares", anunció Putin.Mientras, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, advirtió que EEUU tomará medidas adicionales en relación a Bielorrusia si proporciona más apoyo a Rusia en su operación militar en Ucrania.Los drones iraníes que ve occidente, pero que no existenEEUU busca acusar a Irán de participar en el conflicto ucraniano mediante la venta de drones de ataque a Rusia. Esto le sirve para endurecer las negociaciones por el acuerdo nuclear iraní, y una excusa para seguir sin cumplirlo. Sin embargo, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, señala que, ni los estadounidenses, ni los ucranianos, han podido probar la existencia de drones iraníes hasta ahora.El Tribunal Supremo Federal desarma el presupuesto secreto de BrasilEste lunes el mecanismo de "presupuesto secreto" creado durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Este mecanismo de reasignación de partidas del presupuesto con poca transparencia sirvió como herramienta para la negociación parlamentaria, de lo cual Bolsonaro podría haberse favorecido.Los incendios en Chile son un problema políticoAnte los constantes incendios ocurridos en Chile, el Gobierno no ha podido implantar acciones fuertes que puedan frenar esta crisis.Según Claudio Andrade Martínez, experto en geopolítica y economía, columnista de la revista Última Trinchera, y miembro del movimiento Social Patriota, el problema de los incendios no ha tenido la suficiente atención por parte de los sucesivos Gobiernos chilenos sin importar su ideología política.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

