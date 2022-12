https://sputniknews.lat/20221220/el-congreso-de-peru-estudiara-el-adelanto-de-las-elecciones-generales-por-segunda-vez-1133764988.html

El Congreso de Perú estudiará el adelanto de las elecciones generales por segunda vez

Por segunda vez, en pocos días, los parlamentarios plantean la cuestión de adelantar al 2023 las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas inicialmente para 2026.La medida fue respaldada por la presidenta actual, Dina Boluarte, que asumió el poder después de que Pedro Castillo intentara disolver el Congreso el 7 de diciembre, una medida ampliamente condenada incluso por sus aliados de izquierda como un golpe de Estado y un acto de suicidio político. Tras el intento fallido, Castillo fue detenido inmediatamente.La propuesta de adelantar las elecciones no obtuvo suficientes votos días antes debido a la abstención de los parlamentarios de izquierda, que condicionaron su apoyo a la promesa de que se formaría una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de Perú. Los conservadores consideran la propuesta es una amenaza para el modelo económico de libre mercado de Perú."No sean ciegos", insistió Boluarte al criticar a los legisladores por no actuar con más decisión para reducir las crecientes tensiones.Los intentos de Castillo de cerrar el Congreso para desbloquear la situación con los legisladores hostiles no han hecho sino exacerbar esas tensiones. Pocas horas después del intento de toma del poder, el mismo Congreso le impugnó y presentó cargos penales por intento de usurpación de poder contraria a la Constitución. En varias partes del país, los manifestantes que votaron a Castillo y Boluarte en 2021 desafiaron un estado de emergencia de 30 días y salieron a las calles exigiendo la dimisión inmediata de la presidenta. El número de muertos en las protestas ascendió a 26, el 19 de diciembre, después de que las fuerzas de seguridad dispersaran con gases lacrimógenos a miles de mineros que llevaban más de una semana bloqueando la carretera Panamericana en dos puntos cruciales, obligando a los camioneros a verter pescado y alimentos contaminados destinados a la venta. Cientos de personas también resultaron heridas.Boluarte se enfrenta a la presión de otros líderes izquierdistas de América Latina, encabezados por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano condenó a los medios de comunicación conservadores de Perú y al sector empresarial del país por su imagen clasista y a veces sesgada de Castillo durante sus 17 meses en el poder. Añadió que si los legisladores se niegan a adelantar las elecciones y se aferran al poder, y la presidenta sigue en el cargo, "todo lo van a lograr con el uso de la fuerza, con la represión, pues va a haber mucho sufrimiento en el pueblo y mucha inestabilidad". Además, AMLO confirmó su disposición a conceder asilo a Castillo, que fue interceptado por manifestantes y fuerzas de seguridad cuando intentaba huir a la Embajada mexicana en Lima tras un intento fallido de cerrar el Congreso.

