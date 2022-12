https://sputniknews.lat/20221220/el-gobierno-de-dina-boluarte-declara-persona-non-grata-al-embajador-mexicano-en-peru--1133797858.html

Perú declara persona non grata al embajador de México por injerencia

La expulsión del embajador mexicano ocurre horas después de que México ofreciera asilo diplomático a la familia del destituido expresidente Pedro Castillo en su embajada de Lima.Además, en varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el líder izquierdista peruano fue víctima de hostigamiento desde que llegó al poder e incluso ha afirmado que su Gobierno reconoce a Castillo, no a Boluarte. "[Perú hace esta declaratoria] por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país [México] sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención", declaró Ana Gervasi Díaz, ministra de Relaciones Exteriores de Perú. Agregó que la decisión está basada en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Hasta el momento, ni la Cancillería mexicana ni el embajador han emitido un comunicado al respecto. Horas antes del anuncio de la expulsión de Pablo Monroy, la Cancillería de México informó que dio asilo en la embajada en Lima a la esposa y los hijos del expresidente Pedro Castillo, un hecho que no vio con buenos ojos el Gobierno de Dina Boluarte. "El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro [esposa de Castillo] se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal", detalla el comunicado de las autoridades peruanas. Gobierno de México responde a Cancillería peruana La Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó al embajador Pablo Monroy regresar a México para resguardar su seguridad e integridad física. Mediante un comunicado, la Cancillería informó que la Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria, Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión. Agregó que la Representación mexicana continuará operando con normalidad. Luego de la asunción de Dina Boluarte como presidenta de Perú, López Obrador realizó diversas declaraciones en las que mostró su solidaridad con Castillo. El 9 de diciembre, la Cancillería peruana calificó los comentarios de AMLO como una injerencia en los asuntos internos del país y llamó a consulta al embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy.Este 20 de diciembre se cumplen 14 días de protestas internas en el país andino, con un saldo de 26 muertos, principalmente en el sur de Perú, donde los manifestantes exigen la liberación de Castillo, la renuncia de la actual mandataria Dina Boluarte y el adelantamiento de las elecciones, lo cual ya fue aprobado por el Congreso. El 7 de diciembre, el Congreso de Perú destituyó a Castillo luego de que éste anunciara el cierre del Parlamento y declarara un "Gobierno de excepción". Tras la votación del Congreso, fue la vicepresidenta Dina Boluarte quien asumió como jefa de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en Perú en ostentar ese cargo.

