Intentan asaltar la casa de Robert de Niro: iban por sus regalos de Navidad

Intentan asaltar la casa de Robert de Niro: iban por sus regalos de Navidad

Una mujer fue arrestada en las primeras horas del 19 de diciembre por haber tratado de hurtar los regalos que estaban bajo el árbol de Navidad de la casa del... 20.12.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con medios locales, la policía ya le seguía la pista a la mujer, sospechosa de cinco robos recientes, cuando la vieron ingresar a una vivienda en el exclusivo barrio de Upper East Side, en Nueva York, "a través de una puerta del sótano que mostraba signos de haber sido forzada". Fue así como la siguieron al interior de la vivienda, que resultó ser la casa del protagonista de Taxi Driver. Las autoridades descubrieron a la mujer metiendo los obsequios en una bolsa de plástico. Robert De Niro, de 79 años, se encontraba en el primer piso de la casa, ya que, supuestamente, bajó las escaleras para enterarse de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no interactúo con la mujer, dijeron las fuentes policiales.Según los informes, la sospechosa, de 30 años, ya cuenta con 32 detenciones previas, 20 de ellas por delitos considerados como graves. Los representantes del actor y productor señalaron que no habrá una declaración oficial por parte del protagonista de El Padrino y Buenos Muchachos, películas icónicas sobre crímenes. El equipo de comunicación de De Niro aseguró que la casa a la que ingresó esta mujer no es propiedad del actor, sino que es un inmueble alquilado.

