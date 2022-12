https://sputniknews.lat/20221220/la-derrota-de-ucrania-es-inevitable-exoficial-de-eeuu-explica-por-que-rusia-ganara-el-conflicto-1133774100.html

"La derrota de Ucrania es inevitable": exoficial de EEUU explica por qué Rusia ganará el conflicto

"La derrota de Ucrania es inevitable": exoficial de EEUU explica por qué Rusia ganará el conflicto

Ucrania agotó en gran medida los recursos humanos y técnicos, por lo que no tiene oportunidad de resistir a Rusia, sostuvo en conversación con Sputnik un... 20.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-20T20:40+0000

2022-12-20T20:40+0000

2022-12-20T20:40+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/04/03/1123958738_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_ecbb072554b90657efe36485eafff068.jpg

La importancia de los combates por BájmutLa ciudad de Bájmut, situada al norte de Donetsk, es un punto estratégico clave en el marco de la operación militar especial rusa. El experto lo llama "el nudo gordiano del cinturón de defensa ucraniano".El analista afirma que fue imprudente que los ucranianos llevaran a cabo las ofensivas en Járkov y Jersón porque estaban malgastando sus fuerzas de reserva, cuidadosamente creadas, en ganancias territoriales que son temporales.El pasado 18 de diciembre, las tropas rusas liberaron la localidad de Yákovlevka, en la República Popular de Donetsk, una localidad clave camino a Bájmut.Ucrania no dispone de recursos suficientesRitter indica que los ucranianos están sufriendo casi un 100% de bajas, en un intento desesperado por evitar que los rusos se abran paso, mientras Moscú acaba de modificar sus tácticas y las partes alcanzan la proporción de pérdidas de 8 a 1, 10 a 1.Además, recordó las palabras del máximo comandante de las tropas ucranianas, el general Valeri Zaluzhni, sobre la necesidad de obtener 300 tanques, 500 vehículos blindados de combate, 500 piezas de artillería y grandes cantidades de munición, refiriéndose al hecho de que Kiev no tiene suficientes fuerzas para vencer.Ucrania sufre un desastre tecnológicoEl régimen de Kiev gasta mucho tiempo y recursos en el mantenimiento de los equipos y armas que se le suministran. No se trata solo de cómo utilizarlos, sino mantenerlas logísticamente operativos, así como hacer que estén disponibles. Las armas occidentales modernas son más sofisticadas que las de la era soviética que los ucranianos están acostumbrados a manejar.Rusia no debe repetir los errores del pasadoEl experto militar afirma que tanto Ucrania como Occidente nunca han tenido intención de resolver este problema pacíficamente y que "en 2014 ellos solo estaban ganando tiempo para que la OTAN pudiera entrenar al Ejército ucraniano".El analista cree que Putin admite que debería haber terminado el trabajo cuando tuvo la oportunidad, y que las negociaciones se llevaron a cabo de mala fe por parte de Europa. En opinión de Ritter, ahora "todas las ventajas están del lado de Rusia, que está a punto de lograr una victoria estratégica y decisiva".

https://sputniknews.lat/20221220/los-tanques-rusos-t-90m-se-preparan-para-arrasar-en-la-operacion-militar-en-ucrania--video-1133772808.html

https://sputniknews.lat/20221216/eeuu-cree-que-este-no-es-el-momento-para-la-diplomacia-en-ucrania-1133638512.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania