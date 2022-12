https://sputniknews.lat/20221220/los-incendios-en-chile-es-un-problema-politico-1133779688.html

Los incendios en Chile es un problema político

Los incendios en Chile es un problema político

Ante los constantes incendios ocurridos en Chile, el gobierno de este país no ha podido implantar acciones fuertes que puedan frenar esta crisis. 20.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-20T16:55+0000

2022-12-20T16:55+0000

2022-12-20T16:55+0000

qué pasa

chile

incendios forestales

clima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/14/1133779542_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cf317d07eb0c801bb41698268d770b53.jpg

Los incendios en Chile es un problema político Los incendios en Chile es un problema político

Las autoridades han proclamado la alerta roja en distintas regiones, además de aplicar protocolos que se consideran obsoletos y los cuales no han sido actualizados en el paso de los distintos gobiernos, algo que perjudica la prevención de estos incendios.Las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O'Higgins y Maule, son las que más se han visto afectadas.Ante esta grave situación que se repite constantemente en Chile, hay quienes opinan que las autoridades chilenas no están tomando las medidas suficientes, como igualmente la implementación para los bomberos y los voluntarios no son las adecuadas.Algo que a pesar de ser de suprema importancia para la ciudadanía y el medio ambiente chileno, no ha tenido el suficiente apoyo y atención por parte de los diferentes gobiernos, ya sean de izquierda o derecha.Por eso hoy está con nosotros Claudio Andrade Martínez, experto en geopolítica y economía, columnista de la revista Última Trinchera, y miembro del movimiento Social Patriota.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

chile, incendios forestales, clima, аудио