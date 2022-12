https://sputniknews.lat/20221220/messi-impone-record-de-likes-en-instagram-con-sus-fotografias-con-la-copa-del-mundo-1133765880.html

Messi impone récord de 'likes' en Instagram con sus fotografías con la Copa del Mundo

Messi impone récord de 'likes' en Instagram con sus fotografías con la Copa del Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El futbolista argentino Lionel Messi implantó un récord en Instagram (red social proscrita en Rusia como extremista) con una serie de... 20.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-20T11:20+0000

2022-12-20T11:20+0000

2022-12-20T11:20+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

lionel messi

⚽ deportes

fútbol

instagram

redes sociales

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/14/1133765496_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_ea46f305dd2d4617ce4b3e02e2a02546.jpg

Su post acumula hasta el momento más de 57,4 millones de me gusta y es el más popular en toda la historia de la red social. "Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. Lo logramos!!", dice la publicación del legendario delantero. La publicación incluso superó la famosa imagen del huevo, subida por la cuenta @world_record_egg en 2019 con el único objetivo de conseguir la mayor cantidad de 'likes' en Instagram. Hasta ahora, tiene más de 56,1 millones. La otra foto con más 'likes' era una que puso el portugués Cristiano Ronaldo jugando ajedrez con Messi, previo al inicio del Mundial y que alcanzó los 42 millones. El 18 de diciembre, la selección de Argentina se coronó campeona por tercera vez en su historia, al derrotar a Francia por 4-2 en la ronda de penaltis, tras empatar 3-3 en una emocionante final, gracias, entre otras cosas, a un doblete de Messi.

https://sputniknews.lat/20221220/la-prensa-inglesa-elogia-a-messi-y-a-la-seleccion-de-argentina-1133748980.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

lionel messi, ⚽ deportes, fútbol, instagram, redes sociales, argentina