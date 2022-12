https://sputniknews.lat/20221220/sanchez-califica-de-inedito-el-bloqueo-a-la-renovacion-del-poder-judicial-en-espana-1133775975.html

Sánchez califica de inédito el bloqueo a la renovación del poder judicial en España

Sánchez califica de inédito el bloqueo a la renovación del poder judicial en España

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, considera sin precedentes en la democracia española la decisión tomada por el Tribunal... 20.12.2022, Sputnik Mundo

El Consejo General del Poder Judicial debe ser nombrado por el rey y aprobado por el Gobierno cada cinco años, pero lleva bloqueado desde el 4 de diciembre de 2018 debido a desacuerdos entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP). El líder resaltó que se trata "de un hecho grave", la resolución adoptada el lunes por el TC tras seis votos a favor y cinco en contra, porque "por vez primera se impide a los representantes legítimos, democráticamente elegidos" en las elecciones del país, realizar su función de representación, voluntad popular, de debate en el Parlamento y de legislación. Por su parte, el PP tuiteó en su canal que "la decisión del TC supone una victoria del Estado de Derecho frente al intento del Gobierno de hacer una democracia a su gusto". "El PP va a defender la unidad de España, la vigencia democrática de nuestro país y la separación de poderes, que es la que pretende saltarse el PSOE", declaró el senador del partido opositor Elías Bendodo. Según Bendodo, el Tribunal Constitucional no se ha dejado "influir por las presiones del Gobierno" y "la Justicia deja claro que no todo vale en política", pues Sánchez "se saltó todas las líneas rojas" y "este tipo de desmanes que pretendía no se pueden permitir en un Estado democrático". La Unión Europea, según los medios, sigue con inquietud y preocupación lo sucedido en España, advierte que se debe tener cuidado con realizar reformas rápidas y con no acatar las decisiones de los Tribunales. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial, compuesto de un presidente y 20 vocales, todavía consta de los mismos miembros designados en 2013, bajo el Gobierno del expresidente del PP Mariano Rajoy.

