México decide no romper la relación con Perú a pesar de la expulsión su embajador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como arbitraria la decisión del Gobierno de su par peruana, Dina Boluarte, de declarar persona... 21.12.2022, Sputnik Mundo

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper las relaciones entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra Embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces la Embajada continua su función, ya está nombrado un encargado de la Embajada y seguimos pendientes de los acontecimientos en Perú", anunció.La expulsión del embajador mexicano ocurrió horas después de que México ofreciera asilo diplomático a la familia del expresidente Pedro Castillo —destituido el 7 de diciembre pasado— en su Embajada de Lima.Además, en varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el líder izquierdista peruano fue víctima de hostigamiento desde que llegó al poder e incluso ha afirmado que su Gobierno reconoce a Castillo, no a Boluarte. "[Perú hace esta declaratoria] por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país [México] sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención", declaró Ana Gervasi Díaz, ministra de Relaciones Exteriores de Perú.Agregó que la decisión está basada en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.La expulsión del embajador mexicano ocurre horas después de que México ofreciera asilo diplomático a la familia del expresidente Pedro Castillo —destituido el 7 de diciembre pasado— en su Embajada de Lima.Además, en varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el líder izquierdista peruano fue víctima de hostigamiento desde que llegó al poder e incluso ha afirmado que su Gobierno reconoce a Castillo, no a Boluarte. Agregó que la decisión está basada en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

