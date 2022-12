https://sputniknews.lat/20221221/enviara-eeuu-misiles-de-largo-alcance-a-ucrania-esto-fue-lo-que-dijo-biden-1133841952.html

¿Enviará EEUU misiles de largo alcance a Ucrania? Esto fue lo que dijo Biden

¿Enviará EEUU misiles de largo alcance a Ucrania? Esto fue lo que dijo Biden

Aunque Ucrania siempre ha manifestado su deseo de poseer misiles de largo alcance para combatir al Ejército ruso, Estados Unidos y sus aliados europeos se han... 21.12.2022, Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos se negó a dar una respuesta clara cuando una reportera le preguntó por qué no autorizaba de una vez el envío de misiles de largo alcance a Kiev, un tipo de arma que podría agravar el conflicto en Ucrania y que Moscú —según ha dicho— tomaría como una amenaza directa a su seguridad nacional.También comentó que ha pasado muchas horas conversando con sus socios europeos para explicarles por qué es necesario seguir ayudando a Kiev, "y eso es algo que entendieron a cabalidad, pero no están buscando una guerra con Rusia ni una Tercera Guerra Mundial". Aunque Biden no respondió con un "sí" o un "no" a la pregunta realizada por la periodista, sí dijo una frase genérica: "Le daremos a Ucrania lo que necesita para poder defenderse y para poder triunfar en el campo de batalla".Zelenski en todo momento permaneció callado, a pesar de que el 12 de diciembre pasado pidió a los líderes del G7 —grupo al cual pertenece Estados Unidos— más artillería, más cañones, más obuses y misiles de largo alcance. De hecho, cuando la reportera planteó a Biden acortar los procesos para proporcionar todo el armamento posible a Kiev, Biden bromeó y dijo: "Él opina que sí", volteando a ver a Zelenski, quien solo se rio y comentó: "Estoy de acuerdo". Por su parte, el mandatario ucraniano señaló que los sistemas de defensa aérea Patriot que le acaba de brindar Washington "nos ayudarán a crear un espacio aéreo seguro". Además, dijo que "necesitamos sobrevivir a este invierno", luego de que Biden sugiriera que Rusia ha tratado de utilizar el invierno como arma.

