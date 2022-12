https://sputniknews.lat/20221221/grossi-visitara-rusia-para-debatir-zona-de-seguridad-en-planta-de-zaporozhie-1133809363.html

Grossi visitará Rusia para debatir zona de seguridad en planta de Zaporozhie

Grossi visitará Rusia para debatir zona de seguridad en planta de Zaporozhie

MOSCÚ (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visitará Moscú el 22 de diciembre para discutir la... 21.12.2022, Sputnik Mundo

Reveló que en las consultas participarán la delegación interdepartamental formada por representantes del Ministerio de Exteriores, la corporación rusa de energía atómica Rosatom, el Ministerio de Defensa, la Guardia Nacional de Rusia y del servicio federal de inspección ambiental, tecnológica y atómica Rostekhnadzor. Asimismo, destacó la necesidad de prever un sistema para monitorear el cumplimiento de los posibles acuerdos.Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene previsto reunirse con Grossi el 22 de diciembre. "No, no hay reuniones previstas", dijo Peskov ante la prensa, respondiendo a la pregunta correspondiente.Desde hace meses, Rusia acusa a Ucrania de bombardear las instalaciones de la central nuclear en la provincia de Zaporozhie que se incorporó a Rusia en virtud de un referendo celebrado en septiembre pasado y en el que el sí a la unión ganó por mayoría abrumadora. El pasado 1 de septiembre, una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encabezada por el jefe del organismo, Rafael Grossi, llegó a esta central nuclear, y tras la visita la agencia publicó un informe confirmando los bombardeos contra la planta. A finales de octubre, Grossi pidió acelerar el proceso de la creación de una zona de seguridad en torno a la planta de Zaporozhie, al indicar que, cualesquiera que fueran los objetivos de las partes beligerantes en Ucrania, no se puede bombardear esta central nuclear.

