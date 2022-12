https://sputniknews.lat/20221221/mas-del-80-de-la-poblacion-de-la-ue-celebraria-negociaciones-de-paz-entre-rusia-y-ucrania-1133810746.html

Más del 80% de la población de la UE celebraría negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

BUDAPEST (Sputnik) — La mayoría de los habitantes de los países de la Unión Europea, excepto los de los países bálticos y de Polonia, quisiera que Rusia y... 21.12.2022, Sputnik Mundo

Según sus datos, el 82% de los participantes del estudio "está más bien de acuerdo con que "se debería obligar a Rusia y Ucrania a sostener negociaciones de paz para poner fin al conflicto", mientras el 17% no apoya de lleno esa idea. Los autores de la pesquisa señalaron la existencia de determinada correlación entre el apoyo a las negociaciones de paz y la negativa de respaldar los nuevos proyectos de sanciones antirrusas. En los países que se pronuncian a favor de recrudecer las sanciones antirrusas, un número considerable de la población no apoya la idea de las negociaciones de paz: el 42% en Estonia, el 36% en Letonia, el 31% en Polonia y el 29% en Lituania. Szazadveg averiguó que más de dos terceras partes de los habitantes de la UE se sienten alarmados por el conflicto en Ucrania, sobre todo los de Hungría y Alemania. Sorprendentemente, Eslovaquia, vecina de Ucrania, es el único país de la UE en que menos del 48% de la población se siente preocupado por ese conflicto. El estudio se efectuó del 13 de octubre al 7 de diciembre de 2022, usando el método de entrevista telefónica, y abarcó a 1.000 personas mayores de edad en cada país de la UE. El margen de error estadístico no se dio a conocer. Volodímir Zelenski, entrevistado por el canal de televisión francés LCI, declaró que oye llamamientos a sostener negociaciones con Rusia, pero no le ve sentido y aclaró que su visión de la paz difiere de la que tiene Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a principios de diciembre que Zelenski sabe que las operaciones de combate podrían terminar incluso mañana, si existiera voluntad. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a su vez declaró que Rusia siempre ha estado abierta a negociar con Ucrania.

