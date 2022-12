https://sputniknews.lat/20221221/petro-promete-no-gastar-dinero-de-reforma-tributaria-en-aviones-militares-1133820515.html

Petro promete no gastar dinero de reforma tributaria en aviones militares

Petro promete no gastar dinero de reforma tributaria en aviones militares

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, prometió que en el proceso de renovación de la flota de superioridad aérea, en reemplazo de los Kfir

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que, de cerrarse la negociación de los aviones, la deuda solo empezará a pagarse dentro de cinco años. "Esta deuda se empezará a pagar dentro de cinco años, con el objetivo de no sacrificar recursos que hoy son indispensables para el gasto social, sino que esta inversión se pueda realizar bajo mejores condiciones económicas", informó el ministro. De acuerdo con el Gobierno, la renovación de la flota aérea es necesaria debido a que la flota actual tiene más de 42 años de servicio, donde 30 se han dado en Colombia. "Su operación y mantenimiento es costosa y puede ser riesgosa. Colombia es hoy prácticamente el único operador de la plataforma Kfir. Eso quiere decir que no se producen aeronaves ni repuestos; es decir, es una capacidad insostenible", recordó Velásquez. El Gobierno estudió tres ofertas (de Estados Unidos, Francia y Suecia) e hizo la preselección de la propuesta presentada por el Gobierno de Francia, para la adquisición de 16 aviones Rafale. Las otras opciones presentadas a Colombia fueron los aviones Gripen (de fabricación sueca) y F-16 (de fabricación estadounidense). El encargado de la cartera de Defensa explicó que la propuesta de los aviones Rafale es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad. "Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30% más barata que la hora de vuelo de un Kfir (estimada en 89 millones de pesos, casi 19.000 dólares)", indicó. Las ofertas estudiadas contemplan que el país pueda contar con transferencia de conocimiento y de tecnología, para un mayor crecimiento del sector aeronáutico, de ciberseguridad y defensa y del aeroespacial en el país. El Gobierno aclaró también que el proceso de renovación de los Kfir, que está en etapa de prenegociación, es distinto al contrato que está en ejecución desde el 2021 para la adquisición de aviones de entrenamiento. El ministro de Defensa afirmó que para el Gobierno es importante dejar unas Fuerzas Militares modernas, fortalecidas y con capacidades, no para la guerra, sino para garantizar la soberanía nacional y la seguridad ciudadana.

