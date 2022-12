https://sputniknews.lat/20221221/que-es-el-aneurisma-aortico-la-causa-por-la-cual-murio-un-periodista-en-catar-1133830236.html

¿Qué es el aneurisma aórtico, la causa por la cual murió un periodista en Catar?

El fallecimiento del comunicador deportivo Grant Wahl durante un partido en el Mundial de Catar a causa de un aneurisma aórtico conmocionó por lo sorpresivo de la partida, a sus 49 años. Un especialista explica qué es esta patología y cómo puede tratarse o prevenirse.

Se estima que el aneurisma aórtico afecta a entre el 2% y el 4% de las personas mayores de 65 años de edad, principalmente a los hombres. El 80% de los casos se registra en el abdomen.El cardiólogo Pablo Spada, miembro de Federación Argentina de Cardiología, explicó a Zona Violeta que el aneurisma una afección de difícil detección pues suele ser asintomático, pero explicó a qué situaciones se debe estar estar atento."La hipertensión arterial descontrolada es uno de los factores de riesgo principal para que primero se forme una aneurisma de aorta y después se rompa, también el tabaquismo", indicó Spada.Hay también algunas cuestiones genéticas: "Hay algunos genes que tienen que ver con la formación del colágeno, uno de los componentes de las paredes de las arterias, que son defectuosos y ese colágeno hace que la pared de la arteria sea débil y por ende no pueda contener ese chorro que sale del corazón y finalmente se dilata de forma aneurismática y con el riesgo de ruptura", agregó."Cuanto más grande es el aneurisma, más riesgo tiene de romperse y eso es una verdadera emergencia porque la mayoría de las veces, cuando se rompe, la mortalidad es muy alta, más del 50%, y necesita una cirugía compleja que en la mayoría de los lugares del mundo no está disponible en salas de emergencia", explicó el especialista.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

