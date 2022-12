https://sputniknews.lat/20221221/revelan-el-motivo-del-posible-viaje-de-zelenski-a-eeuu-mas-fondos-para-ucrania-1133802172.html

Revelan el motivo del posible viaje de Zelenski a EEUU: más fondos para Ucrania

El posible viaje del mandatario ucraniano ocurre al mismo tiempo que el Congreso de Estados Unidos discute un proyecto de ley general para la financiación del Gobierno, el cual incluye una ayuda de emergencia para el país europeo de 45.000 millones de dólares. La fuente consultada por Sputnik colabora de cerca en el Capitolio y confirmó los reportes difundidos en la prensa estadounidense: Zelenski ofrecerá un discurso ante los legisladores demócratas y republicanos y se reunirá con el presidente Joe Biden. Todo apunta a que dichos encuentros sucedan este miércoles 21 de diciembre. Se trata de un gran proyecto que tiene el Poder Legislativo para financiar a la Administración Biden durante el próximo año. En esta iniciativa se contempla otorgar casi un 20% más de dinero a Ucrania, una diferencia de 8.000 millones de dólares, según información pública difundida por medios como The Hill y The New York Times. Originalmente, Biden había solicitado al Congreso 37.000 millones de dólares. La fuente que habló con Sputnik asegura que el objetivo del presidente ucraniano es convencer a los congresistas para que voten a favor de esa liberación de fondos. La cadena estadounidense CNN también reveló que altos funcionarios de Washington están en conversaciones para que se concrete una reunión presencial entre Joe Biden y Volodímir Zelenski el 21 de diciembre, cuando se revele el nuevo paquete de ayuda militar del país norteamericano a Kiev. La información publicada por ese medio indica que el viaje del mandatario ucraniano a Estados Unidos "se ha mantenido en secreto por motivos de seguridad", ya que sería la primera vez que Zelenski sale de su país desde que se inició el conflicto en Ucrania el pasado 24 de febrero. El nuevo paquete de ayuda que planea anunciar Biden también incluye sistemas de misiles Patriot. El Pentágono y la Casa Blanca se han negado a confirmar el envío de estos dispositivos de defensa. Sin embargo, según fuentes consultadas por CNN, Washington sí alista el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot, con los cuales las fuerzas armadas de Volodímir Zelenski tendrían una mayor capacidad de defensa.Se espera que el mandatario ucraniano se reúna con congresistas demócratas y republicanos y que, además, ofrezca un discurso en el Capitolio, en momentos en que la ayuda financiera a Kiev ha sido severamente criticada por el ala republicana.

