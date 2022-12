https://sputniknews.lat/20221221/vocero-de-nuevo-peru-solo-las-fuerzas-armadas-sostienen-al-gobierno-de-boluarte-1133797172.html

Vocero de Nuevo Perú: "Solo las Fuerzas Armadas sostienen al Gobierno de Boluarte"

El dirigente Jorge Escalante, del movimiento Nuevo Perú, conversó con Sputnik sobre las posibilidades que tienen las organizaciones sociales del país para... 21.12.2022, Sputnik Mundo

El Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone la reforma constitucional para adelantar las elecciones para abril de 2024, con la finalidad de detener la crisis que lleva más de 26 personas fallecidas, baleadas por la Policía o las Fuerzas Armadas. Perú Libre y otras agrupaciones de izquierda y progresistas proponen que en la misma votación se realice un referendo para convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.Sputnik conversó con Jorge Escalante, líder del movimiento Nuevo Perú, una de las fuerzas políticas surgidas en los últimos turbulentos meses del país andino. Si bien concuerda con el reclamo por la instalación de una Asamblea Constituyente, reconoció que es un panorama difícil en un Congreso dominado por la oposición y los partidos conservadores."Va a ser muy complicado, porque la derecha tiene ahí muy amarrado todo. Va a intentar poner fecha de elecciones sin las reformas que exigimos", dijo Escalante, quien también consideró que los movimientos sociales deben desarrollar una ruta para llegar al país que desean."Para nosotros, la consigna es 'fuera [Dina] Boluarte'. Es insostenible su Gobierno, ella tiene las manos manchadas de sangre. Y sale en los medios de comunicación acompañada por las FFAA y la Policía en una actitud contra el pueblo, dejando en claro que a ella la defienden las FFAA", dijo el referente de Nuevo Perú.Quienes se manifiestan en las calles y carreteras de todo el país exigen la liberación de Pedro Castillo, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso. Escalante concordó con el pedido de liberar al expresidente, pero evidenció que los dos últimos reclamos no se pueden cumplir a la vez.El dirigente sostuvo que junto a Boluarte debe renunciar a "la mesa directiva del Congreso", compuesta por legisladores de oposición, que ordenaron la destitución de Castillo.Gobernar por las armasEscalante aseguró que "las FFAA sostienen al Gobierno de Boluarte en este momento. Porque tiene a toda la población en contra".También relató que el pasado 17 de diciembre la Policía allanó el local de Nuevo Perú en la ciudad de Lima. "Al costadito del local nuestro está la Central Campesina de Perú (CCP). Intervinieron ambos locales porque nosotros albergábamos a compañeros campesinos y pobladores que habían venido de la provincia para participar de las acciones en Lima".Allí dormían quienes llegaron desde las poblaciones rurales a la capital peruana. Cuando irrumpieron, los policías "empezaron a sembrar" pruebas: "Pusieron un trapo con una hoz y un martillo, también unos palos a los que ni siquiera tuvieron tiempo de sacarle los precios. Ya es una persecución a las organizaciones del pueblo", dijo el dirigente.Elecciones con nuevas reglasCon las actuales reglas de juego electorales no sería posible postular candidatos para la coalición de izquierda Nuevo Perú, comentó Escalante. "Ante la falta de representatividad política en el país, se necesita una reforma electoral para que puedan presentarse en las elecciones nuevas alternativas, que puedan llegar a las urnas no más de los mismos".El movimiento Nuevo Perú no pudo alcanzar la legalidad el año pasado porque piden 24.800 afiliaciones, además de 60 comités provinciales con locales con una serie de trabas burocráticas, denunció.En el hipotético caso de que logren convocar a una Asamblea Constituyente, sería necesario poner una segunda urna, una para votar presidente y otra para que el pueblo decida democráticamente si va o no una nueva Constitución, opinó Escalante.Lucha a largo plazoEl referente de Nuevo Perú indicó que las organizaciones sociales del país están reunidas en la Asamblea Nacional de los Pueblos. En los próximos días realizarán "una reunión más amplia, con otros sectores que no son de la Asamblea de los Pueblos, para ponernos de acuerdo en los objetivos de la movilización".Una posibilidad es iniciar un paro indefinido hasta que el Gobierno pare con las masacres y escuche a la población. "Pretendemos trabajar desde la base. Convocar a un paro desde las dirigencias no es muy efectivo. Pero desde las organizaciones de docentes, trabajadores del campo y de la ciudad a nivel nacional podemos convocar a un paro en las primeras semanas de enero", sostuvo.

