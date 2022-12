https://sputniknews.lat/20221221/washington-pide-a-la-corte-suprema-que-rechace-la-prolongacion-de-las-expulsiones-fronterizas-1133800072.html

Washington pide a la Corte Suprema que rechace la prolongación de las expulsiones fronterizas

"El Gobierno reconoce que el fin de la orden Título 42 probablemente conducirá a un aumento temporal de los cruces fronterizos ilegales. El Gobierno de ninguna manera busca minimizar la gravedad de ese problema", informó el Departamento de Justicia en un documento."Pero la solución a ese problema de inmigración no puede ser extender indefinidamente una medida de salud pública que ahora todos reconocen que ha superado su justificación de salud pública", agregó la autoridad judicial. El Departamento de Justicia dijo que está preparado para aumentar los recursos e implementar nuevas políticas en respuesta al aumento temporal de migrantes que se espera que crucen la frontera entre EEUU y México en caso de que se termine el Título 42.Aunque el Gobierno le pidió a la Corte Suprema que elimine el Título 42, también le solicitó que mantenga la política vigente hasta el 27 de diciembre si hay un fallo antes del 23 de diciembre.Sin embargo, si la Corte Suprema emite un fallo sobre el destino del Título 42 a partir del 23 de diciembre, la Administración Biden solicita que la política se mantenga vigente por dos días más.El vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Chris Cabrera, dijo a Sputnik que la moral entre los agentes de ese cuerpo de seguridad es extremadamente baja, ya que se preparan para que la crisis fronteriza se intensifique una vez que se levante el Título 42.El Gobierno afirma que ha estado aumentando los recursos a la frontera sur de Estados Unidos para prepararse para el levantamiento de la política del Título 42; sin embargo, Cabrera dijo que no hay suficiente mano de obra para hacer frente a la crisis.Cabrera comentó que la agencia espera una gran cantidad de cruces fronterizos ilegales y no está segura de cómo las autoridades de migración podrán mantener tal situación, considerando que ha habido más de 200.000 cruces fronterizos ilegales cada mes durante los últimos dos años y medio.

