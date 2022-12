https://sputniknews.lat/20221221/zajarova-eeuu-intenta-volver-a-la-teoria-del-caos-con-las-manos-de-la-ue-1133803816.html

Zajárova: EEUU usa a Ucrania y de la mano de la UE intenta volver a la teoría del caos

Zajárova: EEUU usa a Ucrania y de la mano de la UE intenta volver a la teoría del caos

Utilizando a Ucrania, Washington intenta volver a la teoría del caos global con las manos de los países europeos, declaró a Sputnik la portavoz del Ministerio... 21.12.2022, Sputnik Mundo

Así la diplomática se pronunció sobre la disposición de los países europeos a seguir proporcionando ayuda militar al régimen de Kiev. Según la diplomática, toda la maquinaria de Europa trabaja para EEUU, y los europeos están empezando a darse cuenta de ello. Asimismo, señaló que las tensiones en la palestra internacional se deben a los esfuerzos de EEUU y lo que ahora se vive se trata de un nuevo tipo de guerra, o sea, una guerra híbrida.Además, la portavoz subrayó que ya se observa la ola de protestas en toda Europa contra la política actual de las autoridades europeas."Es posible que la gente de a pie no sea consciente de ello, aunque me parece que ya han empezado [a darse cuenta]. Han visto manifestaciones de miles de personas, protestas que no han sido instigadas por nadie, aunque en el aire hay una historia interminable de que 'los troles rusos también han hecho de las suyas aquí'. Pero la gente está expresando quejas concretas contra sus propias autoridades en los países de la UE y su formulación es la siguiente: ¿por qué toman ustedes esas decisiones que están destruyendo nuestros países?", sostuvo.Zajárova concluyó que se están viendo unas decisiones "irreflexivas y descabelladas que la UE está implementando" a pesar de las voces de razón que suenan no solo en la UE. Agregó que estas decisiones las toman personas que fueron "amaestradas para una destrucción a sangre fría de toda la cooperación que dominaba a lo largo de las últimas décadas".

