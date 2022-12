https://sputniknews.lat/20221222/alerta-en-peru-por-falta-de-fertilizantes-1133880324.html

Alerta en Perú por falta de fertilizantes

américa latina

escasez

fertilizantes

urea

perú

agricultura

crisis alimentaria

En este contexto de preocupación por la crisis agrícola que vive el país, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Nelly Paredes del Castillo, admitió ante la Comisión Agraria del Congreso que el fertilizante no llegará a tiempo para la campaña de cosecha 2022.Paredes indicó que hay en marcha una orden de compra de urea que fue encargada a la empresa paraguaya Direcagro, pero que el Gobierno aún analiza los términos del acuerdo, por lo cual aún no tienen confirmada una fecha de entrega del fertilizante, según consigna El Comercio.La compra de fertilizantes a Direcagro fue aprobada por la exministra Jenny Ocampo el 18 de noviembre, luego de que la empresa se comprometiera a entregar la urea en un plazo de 40 días.Paredes, que asumió como ministra el 10 de diciembre y fue ratificada el 21 de diciembre, dijo que llegó al Ministerio con el proceso de compra ya marcha. "Pero quiero que tengan por certeza que la decisión que tome Agro Rural, avalado por el Ministerio, va a ser la mejor decisión para los agricultores", señaló.La escasez de fertilizantes preocupa en Perú desde antes del inicio en agosto de la temporada de cosecha 2022-2023. La situación afecta la producción de alimentos e impacta directamente sobre el sector agrícola, el cual también se ha visto afectado en las últimas semanas por los bloqueos de carreteras en medio de las protestas contra el Gobierno a raíz de la destitución de Pedro Castillo.Diversos factores inciden sobre el mercado de fertilizantes en la región y el mundo: además del aumento de los precios en los últimos años, los problemas en las cadenas de suministros se incrementaron con la sanciones que EEUU y la Unión Europea impusieron a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania.Hacia una crisis alimentariaLa presidenta peruana, Dina Boluarte, advirtió en una entrevista con el programa Cuarto Poder la inminencia de una crisis alimentaria "que va a afectar no solo a Perú sino a toda Latinoamérica y el mundo". Por ello indicó que una de las prioridades de su mandato es atender a los problemas que enfrenta el sector agrícola."Ya estamos sacando esta semana el bono agrario para que puedan comprar fertilizante los hermanos de la agricultura y que podamos salvar la cosecha del próximo año", dijo Boluarte. El bono consiste en la entrega de un "monto de dinero" para la compra de fertilizantes, "mientras nosotros [el Gobierno] gestionamos que llegue la urea lo más rápido posible".

perú

escasez, fertilizantes, urea, perú, agricultura, crisis alimentaria