Encuentran por primera vez restos de un mamífero devorado por un dinosaurio

Los científicos británicos registraron el primer caso conocido de un dinosaurio que se comió a un mamífero. Gracias a la atención del profesor Hans Larsson, de... 22.12.2022, Sputnik Mundo

El pie del mamífero descubierto está casi completamente formado y pertenecía a un animal muy pequeño del tamaño de un ratón moderno. Al haberse identificado en estudios anteriores otros especímenes de Microráptor con aves, lagartos y peces, se comprobó que el dinosaurio tenía una dieta variada, pero no se sabe si cazaba animales vivos, comía los muertos o ambas variantes.El Microráptor vivió en los antiguos bosques de la China actual durante el Cretácico Temprano, hace unos 120 millones de años. Era muy pequeño, de tamaño comparable al de un cuervo, tenía largas plumas en brazos y piernas y probablemente cazaba pequeños animales trepando a los árboles.David Hawn, de la Universidad Queen Mary de Londres, dirigió las investigaciones que se publicaron en el Journal of Vertebrate Paleontology. Participaron también expertos de Canadá, EEUU y China. David Hawn subrayó que aunque este mamífero no fue en absoluto un antepasado humano, "podemos recordar a algunos de nuestros antiguos parientes que fueron alimento de dinosaurios hambrientos". La importancia de este estudio es que confirma una hipótesis que lleva mucho tiempo vigente, demuestra "un momento fascinante en el tiempo", como "la primera vez que un dinosaurio se comió un mamífero, aunque no sea tan aterrador como cualquier cosa de Parque Jurásico".Alex Desecchi, del Mount Marty College, y uno de los autores del estudio, hace una comparación de este animal con un gato doméstico.

