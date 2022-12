Implicado en asesinato de fiscal Pecci confiesa su participación tras detención en Caracas

"En Colombia, estando en Medellín, me encontré con Francisco Correa, alias 'El Molino', donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato (…) me da órdenes de que busque a dos personas más para dirigirnos hacia Cartagena, junto a Eiverson, alias 'El Negrito'; y Wendel [Carrillo] (…) En Cartagena, nos da una pistola para cometer el sicariato, alquilamos una moto de agua nos dirigimos a la playa para ejecutar al fiscal", expresó Salinas a través de un vídeo presentado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.