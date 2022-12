Kremlin: el aumento del suministro de armas a Kiev no impide que la operación logre su objetivo

https://sputniknews.lat/20221222/kremlin-el-aumento-del-suministro-de-armas-a-kiev-no-impide-que-la-operacion-logre-su-objetivo-1133853092.html

Kremlin: el aumento del suministro de armas a Kiev no impide que la operaci贸n logre su objetivo

La ampliación de la gama de armas suministradas a Ucrania no puede impedir que Rusia alcance los objetivos de una operación militar especial, indicó el... 22.12.2022

Asimismo, agreg贸 que Estados Unidos y otros pa铆ses van camino de ampliar el abanico de suministros de armas a Ucrania, lo que no contribuye a una pronta soluci贸n y solo prolongan el sufrimiento del pueblo ucraniano m谩s de lo que podr铆a haber sido.El portavoz subray贸 que los sistemas estadounidenses de defensa antia茅rea Patriot, as铆 como otras armas suministradas a las Fuerzas Armadas ucranianas, son un objetivo leg铆timo para los militares rusos. "Al igual que todos los dem谩s tipos de armas utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania [son un objetivo leg铆timo]. De todos modos, la desmilitarizaci贸n es uno de los objetivos de la operaci贸n militar especial", especific贸.Estados Unidos contin煤a su l铆nea de guerra de facto e indirecta con Rusia hasta el 煤ltimo ucraniano, detall贸 el portavoz. Tambi茅n Peskov se pronunci贸 sobre la reci茅n visita del presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, a Estados Unidos.El 21 de diciembre, Zelenski lleg贸 a Washington, donde mantuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y se dirigi贸 al Congreso estadounidense. Dijo que no sab铆a c贸mo era una "paz justa" con Rusia, pero que confiaba en que excluyera compromisos sobre territorio y soberan铆a.Este mismo d铆a, Estados Unidos anunci贸 un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 1.850 millones de d贸lares. El nuevo paquete de ayuda incluye, entre otras cosas, una bater铆a Patriot SAM, solicitada previamente por Kiev.El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, declar贸 que con la transferencia de este paquete, el importe total de la ayuda militar que Estados Unidos hab铆a asignado a Kiev bajo la actual administraci贸n de Washington ascender铆a a 21.900 millones de d贸lares.Rusia envi贸 anteriormente una nota a los pa铆ses de la OTAN sobre el suministro de armas a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergu茅i Lavrov, se帽al贸 que cualquier cargamento que contuviera armas para Ucrania ser铆a un objetivo leg铆timo para Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso afirm贸 que los pa铆ses de la OTAN estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania.Funcionarios rusos continuar谩n las visitas a Donb谩sLos funcionarios seguir谩n visitando las rep煤blicas de Donetsk y Lugansk pese a los riesgos de bombardeos desde Ucrania en medio de la operaci贸n militar rusa, declar贸 Peskov.Se帽al贸 que el peligro de encontrarse en algunas zonas de las nuevas regiones rusas "no debe impedir a los funcionarios desempe帽ar sus funciones".Asimismo, el portavoz expres贸 sus condolencias a las familias y amigos de los muertos en el bombardeo ucraniano contra un hotel en Donetsk en el que tambi茅n resultaron heridos el ex director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, y el primer ministro de la Rep煤blica Popular de Donetsk, Vitali Jotsenko.Respuesta al tope al precio del gas rusoRusia sigue analizando su posible respuesta a la imposici贸n del tope a los precios del gas ruso por parte de Occidente, comunic贸 Peskov."En cuanto al gas, se est谩 analizando la situaci贸n", apunt贸.El vocero se帽al贸 que Mosc煤 tambi茅n sigue acordando los detalles de su respuesta al tope a los precios del petr贸leo.El pasado 19 de diciembre, los ministros de Energ铆a de la Uni贸n Europea (UE) acordaron un mecanismo de correcci贸n de mercado que introduce un tope al precio del gas de 180 euros por megavatio hora (MWh).Seg煤n el comunicado publicado en la p谩gina web del Consejo de la UE, el mecanismo aprobado entrar谩 en vigor el 15 de febrero de 2023 y se activar谩 si el precio del gas en el mercado holand茅s de futuros (TTF) supera los 180 euros por megavatio hora (MWh) durante tres d铆as seguidos y si durante estos d铆as tambi茅n existe una diferencia de precio de 35 euros respecto a los mercados internacionales.La UE tambi茅n dej贸 de aceptar el petr贸leo ruso enviado por mar, mientras que los pa铆ses del Grupo de los Siete (G7), Australia y la UE impusieron un tope al precio de ese petr贸leo de 60 d贸lares por barril.Desde Mosc煤 advirtieron que no exportar谩n petr贸leo a los pa铆ses que impongan l铆mites de precios.

