López Obrador achaca al conservadurismo la crisis política que vive Perú

22.12.2022

En su habitual comparecencia, conocida como "mañanera", el jefe de Estado aseguró que las élites económicas del continente americano utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, y le hacen "la vida imposible" a las figuras políticas que emergen del pueblo, como el destituido presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022).López Obrador arremetió además contra la Organización de Estados Americanos (OEA), mecanismo que llamó a renovar por considerarla "un instrumento al servicio de poderes hegemónicos"."No [está la OEA] al servicio del pueblo, no busca el diálogo, no busca la verdadera democracia, aunque hablan el nombre de la libertad y de la democracia, hacen exactamente lo puesto", apuntó el también conocido como AMLO, ante la pasividad del mecanismo continental respecto a la crisis en Perú.El mandatario confirmó que la familia de Castillo está en México, donde recibirá protección, y cuestionó a la sucesora del expresidente peruano, Dina Boluarte, por apostarle a una represión que dejó ya una veintena de muertes.La administración Boluarte expulsó el 20 de diciembre al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, tras declararlo "persona non grata" por presunta injerencia en asuntos soberanos, que incluyen los cuestionamientos de López Obrador al nuevo Gobierno.Investigado por presuntos actos de corrupción, Castillo intentó el pasado 7 de diciembre disolver el Congreso, pero la medida fue rechazada por su propio gabinete, y el Legislativo lo destituyó horas después.Castillo fue detenido bajo cargos de rebelión, y su puesto fue ocupado por la exvicepresidenta Boluarte, quien presentó al Congreso un proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y legislativas, como reclaman las protestas populares, duramente reprimidas.

