Lula anuncia los 16 miembros que formarán el equipo ministerial de su Gobierno

En tono de broma, Lula explicó que Alckmin siempre le pedía más trabajo, así que decidió darle un ministerio porque si no le daría "dolor de cabeza" los próximos cuatro años. En realidad, como el propio Lula confesó, Alckmin no fue la primera opción, sino que el exmandatario (2003-2011) buscó antes a grandes empresarios y nombres de la patronal pero ninguno aceptó la oferta para entrar en el Gobierno.Anielle Franco, hermana de la concejala y activista de Río de Janeiro, Marielle Franco, asesinada hace cuatro años, será la futura ministra de Igualdad Racial en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva."Recibí la invitación del presidente [electo] Lula para ser ministra de la cartera de Igualdad Racial; después de reflexionar con mi familia, compañeras y movimientos, acepté el desafío", escribió Franco en Twitter.Anielle Franco formó parte del grupo de transición del Gobierno dedicado a las políticas para mujeres. Es profesora de inglés y tras el asesinato de su hermana fundó el Instituto Marielle Franco, dedicado sobre todo a trabajos sociales con niños y adolescentes.Marielle Franco trabajaba como concejala en el ayuntamiento de la ciudad de Río de Janeiro, donde destacó por su papel en defensa de las mujeres, los negros, la comunidad LGTBI y los vecinos de favelas y periferias. Fue asesinada en marzo de 2018 en un crimen que conmocionó al país y que todavía no está resuelto del todo; aunque los autores materiales fueron detenidos, se desconoce quién mandó matar a la activista y por qué.Lula anunció los nombres de 16 nuevos ministros, pero aún faltan otros, que se conocerán la semana que viene. En total, se espera que el próximo gobierno tenga 37 ministerios, un 60% más que el actual Gobierno de Jair Bolsonaro.

