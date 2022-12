https://sputniknews.lat/20221222/organismos-internacionales-servil-caja-de-herramientas-de-eeuu-1133832868.html

Organismos internacionales: servil caja de herramientas de EEUU

Organismos internacionales: servil caja de herramientas de EEUU

22.12.2022

Organismos utilitariosCaja de herramientas. Lo que hace algún tiempo no era más que una caja donde determinado tipo de trabajadores, llevaba un determinado tipo de herramientas a emplear en su oficio, ahora se ha convertido en un concepto más abierto, multiuso o multipropósito. A modo de ejemplo, aparte de la caja de herramientas de toda la vida, tenemos la caja de herramientas pedagógicas, la caja de herramientas educativa, entre otros.Pero se hizo más interesante cuando el término fue acuñado por la informática, donde la caja de herramientas es un componente de la interfaz gráfica de un programa y es mostrado en pantalla a modo de fila, columna, o bloque, que contiene iconos o botones que, que al ser presionados, activan ciertas funciones de una aplicación.Y luego tenemos la caja de herramientas de EEUU, que tiene una dinámica muy parecida a la caja de herramientas de la informática, y repetimos el concepto: "contiene iconos o botones que al ser presionados, activan ciertas funciones", donde los botones son ciertas instituciones u organismos internacionales.Dicho de otra forma, la caja de herramientas de EEUU está compuesta por varias instancias, o instituciones, u organismos internacionales, como prefieran llamarlos, donde Washington echa mano cada vez que necesita defender su mundo unipolar, o directamente atacar a aquellos países que no siguen sus famosas reglas para mantener su estilo de vida. Da igual si son instituciones globales, como la ONU, o más regionales, como pueden ser organismos europeos. Y si bien ese mundo unipolar de EEUU ya es un cadáver andante con respiración asistida, es por esa razón que cada vez los emplea más a fondo. Pongamos ejemplos.En una entrevista con Sputnik, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Vershinin, declaró que Moscú está muy insatisfecha con la reacción del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, respecto al fusilamiento de los prisioneros de guerra rusos en la ciudad de Makéevka.Vershinin subrayó que Rusia califica la evaluación de Turk "de las atrocidades de los militares ucranianos de inadecuada y su posición respecto a la tragedia de cínica y sin principios", y lamentó que la Oficina de Turk no presentó reacción ulterior.Asimismo, Vershinin avisó que los países de la Unión Europea "en su manía rusófoba están dispuestos a violar la Carta de la ONU, las facultades de órganos principales de esta organización mundial, así como a injerirse en los asuntos internos de Estados soberanos. La UE que participa en la financiación multimillonaria y el suministro de armas a Ucrania trata así de encubrir su propia participación en los casos masivos de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas ucranianas", apuntó.Pero hay más. Porque para Vershinin, los esfuerzos del Consejo de Europa de estimular las protestas en Rusia es una injerencia en los asuntos internos del país. "Hace mucho tiempo, el Consejo de Europa con entusiasmo se unió a los esfuerzos para formar en Rusia la llamada 'quinta columna' prooccidental, al estimular artificialmente los estados de ánimos y las actividades de protesta, con el fin de dividir nuestra sociedad. (...) Sin duda, es una injerencia en los asuntos internos de nuestro país", dijo.Agregó que el discurso sobre el apoyo a "la sociedad civil", "los medios de comunicación independientes" y las "fuerzas democráticas" no era más que "una cortina de humo" a través de la cual los Estados y las estructuras internacionales trataban de cubrir sus verdaderas aspiraciones.Y en esta retahíla de instituciones que componen la caja de herramientas de EEUU, también se encuentran más organismos europeos que intentan golpear a Rusia cada vez que pueden. Así, Moscú considera cerrada la cuestión del cumplimiento de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomadas después de que Rusia saliera de la Convención Europea de Derechos Humanos y el Consejo de Europa en marzo de 2022, declaró Vershinin.El pasado 15 de marzo, Moscú anunció formalmente su retirada del Consejo de Europa y del Convención Europea de Derechos Humanos, señalando que cumpliría con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si las mismas no contradecían la Constitución de Rusia.El analista internacional Eduardo Luque se expresa con contundencia al respecto. "Fundamentalmente lo que estamos viendo es que todo el marco institucional de las grandes organizaciones internacionales nacidas al calor de la Segunda Guerra Mundial, ahora están absolutamente cuestionadas y evidencian a quién apoyan y qué grado de neutralidad tienen. Y obviamente la ONU se ha comportado, en conjunto, con una absoluta parcialidad en este conflicto".

