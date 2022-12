https://sputniknews.lat/20221222/politico-eeuu-evalua-entrenar-a-ucranianos-para-usar-nuevos-sistemas-de-defensa-patriot-1133880760.html

'Politico': EEUU evalúa entrenar a ucranianos para usar nuevos sistemas de defensa Patriot

'Politico': EEUU evalúa entrenar a ucranianos para usar nuevos sistemas de defensa Patriot

El Pentágono está considerando entrenar a las fuerzas armadas ucranianas para operar el sistema de defensa antimisiles Patriot, indicó el medio estadounidense... 22.12.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con dos fuentes anónimas del Departamento de Defensa citadas por el portal, el entrenamiento a los ucranianos podría realizarse en una base militar estadounidense, o bien, en algún tercer país. 'Politico' destaca que la idea de entrenar a la Fuerzas Armadas de Kiev en territorio estadounidense coincide con la visita que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó a Estados Unidos este 21 de diciembre. Durante dicha visita, Estados Unidos aprobó un enorme paquete de asistencia adicional a Kiev de 1.850 millones de dólares para combatir la operación militar de Rusia, que incluirá el envío de sistemas de misiles tierra-aire Patriot, informó el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken.Con base en información del medio, la decisión del Pentágono sobre entrenar o no a las Fuerzas Armadas ucranianas aún no está determinada. Aunque los sistemas de defensa antiaérea Patriot brindarán mayor capacidad militar al Ejército ucraniano, estos no podrán utilizarse inmediatamente, ya que se requiere de un largo entrenamiento para su buen funcionamiento.Un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró que el adiestramiento de las tropas ucranianas en el manejo de los sistemas Patriot durará varios meses.Se trata del primer equipo de largo alcance que Washington entrega a Ucrania, a pesar de que el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó en varias ocasiones que su objetivo no es dotar a Kiev de misiles de largo alcance que pudieran llegar a territorio ruso.El Patriot es un sistema de misiles tierra-aire de largo alcance utilizado para interceptar proyectiles entrantes. Es el sistema de armamento defensivo de largo alcance más eficaz enviado a Kiev y, según Washington, ayudará a proteger el espacio aéreo de las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa del Este, de acuerdo con CNN.

