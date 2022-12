https://sputniknews.lat/20221222/putin-califica-como-acto-de-terrorismo-de-estado-atentados-contra-los-nord-stream-1133878366.html

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró que los ataques perpetrados contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fueron "terrorismo de Estado". 22.12.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con el mandatario de Rusia, aseveró que los ataques contra los Nord Stream tuvo el apoyo de los Estados involucrados, pues individuos solos no son capaces de realizar tales actos. El ataque tuvo lugar el 26 de septiembre contra dos gasoductos rusos de exportación a Europa: el Nord Stream y Nord Stream 2. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartan un sabotaje selectivo. Nord Stream AG, el operador del gasoducto ruso, subrayó que los daños en los oleoductos no tienen precedentes y no se puede evaluar el calendario de reparaciones. La Fiscalía General de Rusia ha iniciado un caso de acto de terrorismo internacional a raíz de los daños sufridos por los gasoductos Nord Stream.Tras un mes de investigación, el Ministerio de Defensa ruso informó a finales de octubre de que la Marina Real Británica participó en la planificación, organización y ejecución del ataque contra Nord Stream.El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó el 22 de diciembre que ningún país de la UE parezca estar investigando adecuadamente las explosiones que rompieron los gasoductos Nord Stream.Al respecto, la embajada de Rusia en EEUU señaló en un comunicado en su canal de Telegram que Rusia seguirá insistiendo en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre las explosiones que afectaron a las tuberías submarinas. Además, la investigación debe continuar con la participación rusa, subrayó la embajada.La embajada señaló que no puede sino "acoger con satisfacción" la aspiración de los medios de comunicación estadounidenses de investigar el atentado terrorista contra los gasoductos internacionales Nord Stream. El resultado de la investigación de los reporteros difícilmente podría convenir a quienes beneficia culpar a Rusia, ya que después de tres meses de recogida de datos no se ha encontrado ninguna prueba de la supuesta "implicación" de Rusia. Esto no podía sino decepcionar a los detractores de Rusia, se subrayó.

