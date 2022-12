https://sputniknews.lat/20221222/putin-no-hay-situacion-perfecta-pero-en-general-rusia-ha-pasado-el-ano-con-bastante-seguridad-1133865216.html

Putin: no hay situación perfecta, pero en general Rusia ha pasado el año "con bastante seguridad"

Putin: no hay situación perfecta, pero en general Rusia ha pasado el año "con bastante seguridad"

Rusia ha pasado este año "con bastante seguridad", declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. 22.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-22T15:49+0000

2022-12-22T15:49+0000

2022-12-22T16:38+0000

internacional

rusia

vladímir putin

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

europa

📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/0c/1130353287_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_075d9d2cfa126aa18ffa7ee750a0499c.jpg

También aclaró que no es de preocupación que la situación actual impida poner en práctica unos planes para el futuro, incluso para el año 2023. Según el alto funcionario, a pesar de los pronósticos de colapso, destrucción y catástrofe de la economía rusa, no está ocurriendo nada de eso, los indicadores son mucho mejores que en los países del G20. "En cuanto a la economía, como saben, a pesar del colapso, la devastación y el desastre económico pronosticados, no está ocurriendo nada de eso. Es más, Rusia está obteniendo resultados mucho mejores que muchos países del G20, y lo está haciendo con confianza", resaltó Putin. El presidente apuntó que se refería a los principales indicadores macroeconómicos, entre los que figuraba el volumen del PIB.En general, expresó que a finales del año Rusia "se siente segura" y precisó que no tiene dudas sobre la consecución de los objetivos fijados.El conflicto en torno a UcraniaEn cuanto a la operación militar especial, Putin resaltó que la intención de Rusia es poner fin al conflicto en torno a Ucrania cuanto antes. Asimismo agregó que los suministros de los sistemas Patriot a Kiev están prorrogando las hostilidades y que Rusia es capaz de incrementar la producción de las armas también, a pesar de que ahora la faltan algunos armamentos."Los que se oponen a nosotros dicen que es supuestamente un arma defensiva. (...) Aquellos que hacen esto [suministran los Patriot a Ucrania], lo hacen en vano. Solo están prolongando el conflicto", puntualizó.El objetivo, continuó el mandatario, "no es hacer girar el volante de un conflicto militar, sino al contrario, poner fin a esta guerra. Esto es por lo que luchamos y seguiremos luchando"."De hecho, la situación [conflicto en torno a Ucrania] comenzó a desarrollarse, pero fue menos notoria en nuestro país, y en Occidente prefirieron no hablar de ello en absoluto y no notarlo, pero todo comenzó en 2014 — después del golpe instigado por los Estados", subrayó.En sus palabras, el adversario siempre intentó dividir al mundo ruso aplicando el principio de "divide y vencerás", este enfoque sigue vigente en la política real.Pero, según el líder ruso, el país euroasiático nunca se negó a negociar con Ucrania, Kiev se prohibió a sí mismo entablar un diálogo, lo que a él le parece "algo inusual e incluso extraño"."De hecho, la situación [conflicto en torno a Ucrania] comenzó a desarrollarse, pero fue menos notoria en nuestro país, y en Occidente prefirieron no hablar de ello en absoluto y no mencionarlo, pero todo comenzó en 2014, después del golpe instigado por Estados [Unidos]", subrayó.Añadió después que Rusia ha tolerado y esperado un acuerdo de paz sobre Ucrania desde 2014, pero ahora parece que a Moscú "solo le tomaban el pelo".Sin pérdidas por el techo al precio El techo del precio del petróleo fijado por Occidente no supone pérdidas para Rusia, ni para el sector de los combustibles y la energía ni para el presupuesto, cree el presidente. El 5 de diciembre, la Unión Europea limitó el precio del crudo ruso a 60 dólares por barril. Los países del G7 y Australia también fijaron las exportaciones de petróleo ruso a 60 dólares por barril. El 12 de diciembre, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Vladímir Putin firmaría en los próximos días un decreto sobre medidas de represalia al tope de precios.

https://sputniknews.lat/20221221/occidente-busca-debilitar-y-desunir-rusia-pero-ahora-estamos-mas-fuertes-1133819624.html

https://sputniknews.lat/20221222/kremlin-el-aumento-del-suministro-de-armas-a-kiev-no-impide-que-la-operacion-logre-su-objetivo-1133853092.html

https://sputniknews.lat/20221214/la-reaccion-rusa-al-tope-de-precios-de-petroleo-podria-crear-escasez-del-crudo-en-el-mercado-1133541520.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, vladímir putin, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, europa, 📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso, eeuu