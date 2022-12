Un eurocomisario de Lituania afirma que sanciones antirrusas "llegaron a su techo"

"He dicho durante mucho tiempo que las sanciones llegaron a su techo, y en las restricciones no surgirán grandes novedades ni innovaciones. Ahora, tal vez, lo más importante sea implementar lo que ya se aprobó, garantizar que se lleve a cabo, garantizar que Rusia no pase por alto las sanciones gracias a los países vecinos", afirmó Sinkevicius en declaraciones a la emisora Ziniu.