https://sputniknews.lat/20221222/zelenski-en-washington-ucrania-y-la-locomotora-militar-de-eeuu-no-quieren-el-fin-del-conflicto-1133874344.html

Zelenski en Washington: Ucrania y "la locomotora militar de EEUU" no quieren el fin del conflicto

Zelenski en Washington: Ucrania y "la locomotora militar de EEUU" no quieren el fin del conflicto

Joe Biden confirma su apoyo con más armas a Kiev, mientras en Europa, Emmanuel Macron plantea dudas sobre el rumbo del conflicto pronto a cumplir 10 meses. En otro orden, continúa la crisis política en Perú. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-12-22T22:00+0000

2022-12-22T22:00+0000

2022-12-22T22:00+0000

en órbita

dina boluarte

volodímir zelenski

emmanuel macron

eeuu

ucrania

otan

washington

pedro castillo

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/16/1133877397_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_bec93dd99eaa2990b5a0ef0b2072c88c.jpg

Zelenski en Washington: Ucrania y "la locomotora militar de EEUU" no quieren el fin del conflicto Zelenski en Washington: Ucrania y "la locomotora militar de EEUU" no quieren el fin del conflicto

Rusia cuestionó a EEUU por no instar al Gobierno ucraniano de Volodimir Zelenski a detener sus bombardeos "atroces" contra las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se refirió a la visita relámpago de Zelenski a Washington, para reunirse con el presidente Joe Biden y congresistas.Peskov afirmó que el hecho de que Washington y la OTAN amplíen el suministro de armas a Kiev —uno de los motivos clave del viaje de Zelenski— "no impedirá a Moscú lograr las metas de su operación militar especial", a punto de cumplir 10 meses.A criterio del experto, EEUU "busca mantener una confrontación bélica que coincide con una declaración del presidente ruso Vladimir Putin, de que Washington impulsa esta guerra en formato proxy, usando a otros países, lo que llevará a la derrota política y militar de Ucrania y a la consolidación de un nuevo orden internacional".Putin declaró este jueves 22 que la intención de su país es "terminar el conflicto en torno a Ucrania cuanto antes".En las últimas dos semanas, los ataques ucranianos dejaron 21 civiles muertos, 94 heridos y 460 casas dañadas, según datos de Rusia."La estrategia militar rusa es pausada, paciente, y espera desgastar la infraestructura energética de Ucrania, y evidenciar, ante Europa, que la alianza con Kiev es una derrota para sus intereses", indicó Elbaum.El presidente francés, Emmanuel Macron, alertó que una posible adhesión de Ucrania a la OTAN puede percibirse por Rusia como "un paso hacia una mayor confrontación".Para el analista, con este planteo, Macron expone la crisis en la interna de la alianza militar atlántica."Hay una desconfianza que se ve en la crisis energética. Rusia vendía más barato la energía a Europa que lo que hoy hace EEUU", expresó el sociólogo argentino.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— en Perú, la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, fueron denunciados desde el partido Perú Libre por genocidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las protestas y represión estatal.Por otra parte, en Israel, Benjamín Netanyahu anunció la formación del nuevo Gobierno, considerado por analistas locales como internacionales como "el más derechista en la historia del país".En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

eeuu

ucrania

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, volodímir zelenski, ucrania, rusia, otan, conflicto en ucrania, dina boluarte, perú, benjamín netanyahu, israel