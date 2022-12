https://sputniknews.lat/20221223/bolivia-gana-arbitraje-por-15-millones-a-empresa-estadounidense-duron-llc-1133906741.html

Bolivia gana arbitraje por $15 millones a empresa estadounidense Duron LLC

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Bolivia evitó pagar 15 millones de dólares en el arbitraje iniciado por la empresa Duron LLC de Estados Unidos, en el centro... 23.12.2022, Sputnik Mundo

El caso data de la gestión 2020, cuando la empresa estadounidense suscribió el contrato de venta de trigo con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) de Bolivia, en el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), pero no se concretó. El procurador argumentó que se iba a ocasionar un daño económico al Estado de más de 7 millones de dólares, monto por el que estaba pactado la compra de 30.000 toneladas de trigo. "No se ocasionó daño al Estado boliviano, no se perdieron estos 15 millones de dólares que se demandaban", indicó. La compra del trigo no llegó a concretarse por una "serie de irregularidades" en la documentación legal presentada por Duron LLC ante su comprador que era la estatal Emapa. El laudo fue notificado el 22 de diciembre por la tarde al Gobierno boliviano y el arbitraje duró aproximadamente dos años, en el Tribunal de Londres.

