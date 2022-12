https://sputniknews.lat/20221223/bolsonaro-concede-indulto-de-navidad-a-policias-y-militares-1133901091.html

Bolsonaro concede indulto de Navidad a policías y militares

Bolsonaro concede indulto de Navidad a policías y militares

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro concedió el tradicional indulto navideño a presos a policías y militares, constó en la... 23.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-23T14:27+0000

2022-12-23T14:27+0000

2022-12-23T14:27+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

navidad

policía

militares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/05/0b/1125336777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e77747515ac316ef2bc4f173957cdbc.jpg

El indulto firmado por Bolsonaro concede perdón a "agentes de seguridad pública condenados por crimen culposo [sin intención de cometer el delito]", siempre que hayan cumplido al menos un sexto de la condena. También serán beneficiados los "militares de las Fuerzas Armadas condenados en casos de exceso culposo durante actuación en operaciones de Garantía de Ley y Orden [GLO]". Según la Constitución brasileña, el indulto puede aplicarse a brasileños y extranjeros residentes en Brasil que no hayan cometido delitos con grave amenaza y violencia; los delitos de sangre no son contemplados. El indulto no tiene efecto automático, ya que ahora los abogados y defensores públicos de cada detenido que entre dentro del perfil tienen que recurrir a la Justicia para pedir la puesta en libertad.

https://sputniknews.lat/20221213/lula-asegura-que-bolsonaro-no-ha-reconocido-su-derrota-en-las-elecciones-de-brasil-1133521524.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, jair bolsonaro, navidad, policía, militares