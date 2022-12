https://sputniknews.lat/20221223/como-vacacionar-sin-alterar-la-economia-familiar--1133913999.html

Cómo vacacionar sin alterar la economía familiar

Cómo vacacionar sin alterar la economía familiar

Las vacaciones, sean dentro o fuera del país, implican un gasto que si no se planifica correctamente puede llevar a deudas.

2022-12-23T22:15+0000

2022-12-23T22:15+0000

2022-12-23T22:15+0000

contante y sonante

vacaciones

licencia

descanso

finanzas

deuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/17/1133913855_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4f1c7baa2398e84b8bcaec9088ce0890.jpg

Cómo vacacionar sin alterar la economía familiar Cómo vacacionar sin alterar la economía familiar

Las fiestas navideñas y los primeros días del año constituyen uno de los períodos de mayor movilidad debido a los recesos laborales y educativos.El descanso es fundamental tanto para trabajadores y estudiantes. Pero en un contexto global de inflación y pérdida de poder adquisitivo, la medición de gastos se hace necesaria.A la situación actual se agrega que muchos trabajadores no cuentan con vacaciones anuales pagas debido a la alta informalidad laboral en sus países.En diálogo con Contante y Sonante la experta en educación financiera de Fundación CRISFE de Ecuador, Karina Díaz Coba, dijo que en general la población es consciente de la importancia de ese momento e incluso en los hogares de menos recursos se busca salir, aunque sea por un día, y desconectar del trabajo.Según la entrevistada el problema radica en que "la situación económica hace que no haya ahorros suficientes y muchas familias se están endeudando para tener estas vacaciones".La experta señaló que acudir a préstamos para disfrutar de ese período no es recomendable, dado que el tiempo de pago de la deuda es mucho mayor que el de vacaciones.En cambio, sí es una buena opción apelar a las tarjetas de crédito en caso de que ofrezcan planes de financiación sin interés y utilizar la liquidez en otros gastos.Según las previsiones, la región tendrá menor crecimiento en el año 2023, además de continuar la inflación, lo cual redundará en desempleo y mayor informalidad.En este contexto, la experta brindó algunas recomendaciones generales para atender las finanzas personales.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vacaciones, viajes, turismo, deudas