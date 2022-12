https://sputniknews.lat/20221223/el-gobierno-ruso-confirma-que-adelantan-acciones-para-atender-tripulacion-varada-en-venezuela-1133906002.html

El Gobierno ruso confirma que adelantan acciones para atender tripulación varada en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — Autoridades de Moscú y Caracas adelantan las acciones necesarias para proteger los derechos fundamentales de la tripulación...

De acuerdo con el capitán del barco, Albert Fazlíev, la tripulación, conformada por 13 ciudadanos rusos y cinco ciudadanos de Indonesia, esperaban que en agosto el buque se sometiera a reparaciones en uno de los puertos venezolanos, para luego continuar con las operaciones normales de carga, pero eso no ocurrió, por lo que la nave se quedó con problemas de abastecimiento. Según el capitán, la empresa propietaria del buque no se puso en contacto con la tripulación y denunció que llevan tres meses sin recibir sus sueldos. Además, Fazlíev apuntó que durante todo el periodo transcurrido desde agosto, la empresa hizo caso omiso de las solicitudes de suministro técnico y mantenimiento del barco. Ante ello, la embajada informó que en la actualidad los marineros reciben alimentos, y detalló que, de acuerdo a la información recibida de los representantes de la empresa de servicios, se están resolviendo los problemas relacionados con la liquidación de salarios pendientes a la tripulación y el posterior regreso de 13 ciudadanos rusos a su patria. El Leros 1, de 24.800 toneladas y construido en Japón en 1997, está registrado en Panamá y está asegurado por Arsenal Insurance Co, Moscú. El buque es propiedad de Balena Marine Inc, registrada en Liberia, y está operado por Sparta Shipmanagement Ltd, registrada en Chipre.

