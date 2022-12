https://sputniknews.lat/20221223/el-jefe-del-consejo-europeo-ve-necesario-dialogar-con-putin-1133900914.html

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una entrevista concedida a la cadena RTVI, destacó la importancia de mantener el... 23.12.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

europa

política

charles michel

consejo europeo

vladímir putin

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

"Hay que hablar con Putin, hay que mantener el contacto. Desde que era primer ministro de Bélgica, he mantenido contactos regulares con él", apuntó. Tras el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, continuó Michel, ha mantenido canales de comunicación con Putin, aunque han pasado varios meses desde el último diálogo, pero otros líderes europeos –el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron– mantuvieron contacto con el líder ruso. Además, Michel afirmó que la comunicación es necesaria también para reducir a corto plazo los riesgos de escalada del conflicto y también para tener en cuenta los intereses de la UE en términos de apoyo a la Carta de la ONU. También señaló que los contactos con Rusia contribuyen a apoyar la labor de la ONU en cuanto a la posibilidad de transportar por mar productos agrícolas y fertilizantes que puedan exportarse a los países en desarrollo, reduciendo así los riesgos de hambruna en todo el mundo. "Hay diferentes objetivos en las negociaciones con el Kremlin: los objetivos a corto plazo, el objetivo de evitar una escalada grave del conflicto, incluida la amenaza nuclear, que es en general el objetivo principal, también los relacionados con la situación mundial y los riesgos de crisis alimentaria, que fueron acompañados por las negociaciones entre los miembros de la ONU, Ucrania y Rusia. A través de estos canales, los líderes europeos pueden transmitir a Putin cómo ven la situación desde su punto de vista", constató Michel. Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.El 28 de febrero, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó el 30 de septiembre que Kiev no negociará con Moscú mientras Putin siga siendo el líder de Rusia.Sin embargo, el 8 de noviembre, el mandatario escribió en su cuenta de Telegram que las condiciones para reiniciar las consultas con Moscú incluyen la restauración de la integridad territorial de Ucrania; el respeto a la Carta de las Naciones Unidas; la compensación por daños causados ​​durante la operación militar rusa; el castigo a "los criminales de guerra"; y las garantías de que las hostilidades en Ucrania no volverán a suceder.Más tarde, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que Rusia mantiene la puerta abierta a negociar con Ucrania, tomando en consideración las circunstancias actuales.

